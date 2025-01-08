Удивительно. Крупский выбрал клуб, где продолжит карьеру

Украинский защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский принял решение присоединиться к «Металлисту 1925», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 20-летний футболист отдал предпочтение харьковскому клубу вместо донецкого «Шахтера». «Металлист 1925» первым активировал клаусулу игрока. Клубам осталось обговорить механизмы выплат и расчетов. Если не случится ничего экстраординарного, то Илья вторую половину сезона проведет в Первой лиге Украины.

В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отличился 1 ассистом.

Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» объявила о трансфере капитана молодежной сборной Косово.