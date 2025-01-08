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  4. Удивительно. Крупский выбрал клуб, где продолжит карьеру
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 23:39 | Обновлено 09 января 2025, 01:01
1153
7

Удивительно. Крупский выбрал клуб, где продолжит карьеру

Илья Крупский станет игроком «Металлиста 1925»

08 января 2025, 23:39 | Обновлено 09 января 2025, 01:01
1153
7
Удивительно. Крупский выбрал клуб, где продолжит карьеру
ФК Ворскла. Илья Крупский

Украинский защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский принял решение присоединиться к «Металлисту 1925», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 20-летний футболист отдал предпочтение харьковскому клубу вместо донецкого «Шахтера». «Металлист 1925» первым активировал клаусулу игрока. Клубам осталось обговорить механизмы выплат и расчетов. Если не случится ничего экстраординарного, то Илья вторую половину сезона проведет в Первой лиге Украины.

В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отличился 1 ассистом.

Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» объявила о трансфере капитана молодежной сборной Косово.

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Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 7
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Pavel_i_CO
Палкін ще в Полтаві?)
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+2
AleksDnipro
Добре принизили кротів
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+1
Pavel_i_CO
А найсмачніше почнеться, коли ДНОнєтскіє почнуть вити " он нам і нє нужєн біл"
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
КАШМАР ДАЖИЛИСЬ УЖЕ И КАМАНДЫ ПЕРВАЙ ЛИГИ СТАВЯТ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР НА КАЛЕНИ
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+1
Lesovij7
Выбрал деньги
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0
Отаман
Якщо це правда, то теж дуже добре. Найближчим часом харківський М1925 з Крупським буде перемагати фк гуньдяй суркіса та медведчука
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-1
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