ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании капитана молодежной сборной

Полтавская «Ворскла» официально объявила о подписании косоварского полузащитника швейцарского «Аррау» Милота Авдыли.

Отмечается, что контракт с 22-летним футболистом будет действовать в течение двух следующих лет. Ранее сообщалось, что «Ворскла» заплатила за трансфер капитана молодежной сборной Косово всего 100 тысяч евро, ведь его контракт с «Аррау» действовал до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2024/25 Милот Авдыли провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.