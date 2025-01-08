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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 15:55 | Обновлено 08 января 2025, 15:56
446
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании капитана молодежной сборной

Милот Авдыли присоединился к полтавскому клубу

08 января 2025, 15:55 | Обновлено 08 января 2025, 15:56
446
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании капитана молодежной сборной
ФК Ворскла. Милот Авдыли

Полтавская «Ворскла» официально объявила о подписании косоварского полузащитника швейцарского «Аррау» Милота Авдыли.

Отмечается, что контракт с 22-летним футболистом будет действовать в течение двух следующих лет. Ранее сообщалось, что «Ворскла» заплатила за трансфер капитана молодежной сборной Косово всего 100 тысяч евро, ведь его контракт с «Аррау» действовал до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2024/25 Милот Авдыли провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.

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Ворскла Полтава трансферы Арау трансферы УПЛ чемпионат Швейцарии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Ворскла
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