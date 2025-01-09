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  4. «Огромный клуб». Первые слова Поттера как наставника Вест Хэма
Англия
09 января 2025, 11:23 |
280
0

«Огромный клуб». Первые слова Поттера как наставника Вест Хэма

Грэм Поттер планирует добиться больших высот с клубом

09 января 2025, 11:23 |
280
0
«Огромный клуб». Первые слова Поттера как наставника Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Новоназначенный главный тренер лондонского «Вест Хэма» Грэм Поттер дал первое интервью как тренер «молотобойцев». Специалист озвучил свои цели в должности наставника команды.

«Я очень рад быть здесь. Для меня было важно дождаться, пока появится работа, которая, по моему мнению, будет подходить для меня, а также то, что я подхожу клубу, к которому присоединяюсь. Именно это я чувствую к «Вест Хэму».

Мои разговоры с председателем правления и советом директоров клуба были очень положительными и конструктивными, мы разделяем те же ценности упорного труда и высокой энергии для создания прочного фундамента, который может привести к успеху, и мы находимся на одной волне с точки зрения того, что необходимо в краткосрочной перспективе, а также того, как мы хотим двигать клуб вперед в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Вест Хэм – огромный клуб, расположенный в самом центре Лондона, с огромным количеством болельщиков и великолепной поддержкой по всему миру. Я видел эмоции, сопровождавшие их победу в Лиге Европы в 2023 году, и было понятно, что это клуб, который имеет все необходимое для того, чтобы добиться стабильности успеха как на поле, так и вне его.

Клуб достиг значительного прогресса за последние годы и обеспечил себе очень крепкий фундамент для дальнейшего развития. Вы не выиграете европейский трофей случайно – для этого в футбольном клубе должен быть хороший фундамент, и сейчас задача состоит в том, чтобы взять его на вооружение и сделать следующие шаги, развить команду и клуб, которым могут гордиться болельщики», – сказал Поттер.

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Грэм Поттер Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Вест Хэм
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