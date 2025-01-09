Сергей БАЛТАЧА: «В Харькове меня закрыли в гостинице и не пускали в Динамо»
Легендарный игрок киевского клуба вспомнил истории из своей карьеры
Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Сергей Балтача вспомнил, как харьковский «Металлист» не отпустил его в киевское «Динамо».
«Это был конец 1976 года. Меня приглашает команда, которая всего год назад выиграла еврокубок. Попасть в «Динамо» было мечтой каждого футболиста. Помню, как меня закрыли в Харькове в гостиничном номере и не отпускали.
Я очень хотел играть за «Динамо». Много сил у меня уходило на индивидуальные тренировки. Я работал сверхурочно.
Тем более тогда попасть в золотую команду — это было что-то невероятное.
В «Металлисте» приходили тренеры и отказывались. Говорили, что меня уже не возьмут обратно, даже премиальные не выплатили. До сегодняшнего дня они мне должны 5 тысяч рублей», — рассказал Балтача.
Защитник провел в киевском клубе 11 сезонов, за которые сыграл 245 матчей и забил 6 мячей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ливерпуль уступил Тоттенхэму со счетом 0:1 в первом матче полуфинала Кубка английской лиги
Илья Крупский станет игроком «Металлиста 1925»