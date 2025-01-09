Сергей БАЛТАЧА: «В Харькове меня закрыли в гостинице и не пускали в Динамо»

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Сергей Балтача вспомнил, как харьковский «Металлист» не отпустил его в киевское «Динамо».

«Это был конец 1976 года. Меня приглашает команда, которая всего год назад выиграла еврокубок. Попасть в «Динамо» было мечтой каждого футболиста. Помню, как меня закрыли в Харькове в гостиничном номере и не отпускали.

Я очень хотел играть за «Динамо». Много сил у меня уходило на индивидуальные тренировки. Я работал сверхурочно.

Тем более тогда попасть в золотую команду — это было что-то невероятное.

В «Металлисте» приходили тренеры и отказывались. Говорили, что меня уже не возьмут обратно, даже премиальные не выплатили. До сегодняшнего дня они мне должны 5 тысяч рублей», — рассказал Балтача.

Защитник провел в киевском клубе 11 сезонов, за которые сыграл 245 матчей и забил 6 мячей.