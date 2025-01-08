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Англия
08 января 2025, 23:07 | Обновлено 08 января 2025, 23:24
843
1

Удар о землю и потеря сознания. Медик рассказал о травме Бентанкура

Уругвайский хавбек рухнул на землю в матче Тоттенхэма и Ливерпуля

08 января 2025, 23:07 | Обновлено 08 января 2025, 23:24
843
1
Удар о землю и потеря сознания. Медик рассказал о травме Бентанкура
Getty Images/Global Images Ukraine

Уругвайский хавбек «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил серьезную травму головы во время полуфинала Кубка английской лиги против Ливерпуля.

Инцидент произошел после подачи углового, когда уругвайский футболист неудачно приземлился на голову и долго оставался неподвижным. Медицинская бригада оказала Бентанкуру первую помощь прямо на поле, после чего его вынесли на носилках в кислородной маске.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию:

«Максимально неприятный эпизод с Бентанкуром. Без контакта, резкое движение шеи, удар о землю, потеря сознания. Так и не показали, что игрок пришел в сознание. Выносили Родриго на носилках и с кислородной маской.

Выглядит страшнее, чем просто столкновение головами. Можно заподозрить травму шеи, никогда не бывает хорошо. Здесь хочется удержаться от прогнозов. Просто давайте подождем информации от клуба».

Затем Бабелюк добавил видео эпизода и написал: «Это максимально неестественное падение».

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ФОТО. Хабек Тоттенхэма Родриго Бентанкур получил серьезную травму головы
Ливерпуль Тоттенхэм травма видео Кубок английской лиги по футболу Тоттенхэм - Ливерпуль Родриго Бентанкур травма головы Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Telegram
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DaVinci
Стрьомно якось він впав... Аж руки скрутило...
Швидкого одужання 🤞
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