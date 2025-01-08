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Англия
08 января 2025, 22:43 | Обновлено 08 января 2025, 23:08
2043
0

ВИДЕО. Как Бентанкур получил тяжелую травму в матче Тоттенхэма с Ливерпулем

Уругвайский футболист заставил всех нервничать и переживать

08 января 2025, 22:43 | Обновлено 08 января 2025, 23:08
2043
0
ВИДЕО. Как Бентанкур получил тяжелую травму в матче Тоттенхэма с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

Уругвайский хавбек «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил серьезную травму головы во время полуфинала Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

Инцидент произошел после подачи углового, когда уругвайский футболист неудачно приземлился на голову и долго оставался неподвижным.

Медицинская бригада оказала Бентанкуру первую помощь прямо на поле, после чего его вынесли на носилках в кислородной маске.

Из-за этого эпизода матч был приостановлен примерно на 10 минут.

На 15-й минуте Родриго Бентанкура заменил Бреннан Джонсон, и игра была восстановлена ​​(0:0, идет первый тайм).

❗️ Видео ужасного эпизода – в Telegram-канале 100 минут АПЛ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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