ВИДЕО. Как Бентанкур получил тяжелую травму в матче Тоттенхэма с Ливерпулем
Уругвайский футболист заставил всех нервничать и переживать
Уругвайский хавбек «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил серьезную травму головы во время полуфинала Кубка английской лиги против «Ливерпуля».
Инцидент произошел после подачи углового, когда уругвайский футболист неудачно приземлился на голову и долго оставался неподвижным.
Медицинская бригада оказала Бентанкуру первую помощь прямо на поле, после чего его вынесли на носилках в кислородной маске.
Из-за этого эпизода матч был приостановлен примерно на 10 минут.
На 15-й минуте Родриго Бентанкура заменил Бреннан Джонсон, и игра была восстановлена (0:0, идет первый тайм).
❗️ Видео ужасного эпизода – в Telegram-канале 100 минут АПЛ
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