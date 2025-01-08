ВИДЕО. Как Бентанкур получил тяжелую травму в матче Тоттенхэма с Ливерпулем

Уругвайский хавбек «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил серьезную травму головы во время полуфинала Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

Инцидент произошел после подачи углового, когда уругвайский футболист неудачно приземлился на голову и долго оставался неподвижным.

Медицинская бригада оказала Бентанкуру первую помощь прямо на поле, после чего его вынесли на носилках в кислородной маске.

Из-за этого эпизода матч был приостановлен примерно на 10 минут.

На 15-й минуте Родриго Бентанкура заменил Бреннан Джонсон, и игра была восстановлена ​​(0:0, идет первый тайм).

❗️ Видео ужасного эпизода – в Telegram-канале 100 минут АПЛ