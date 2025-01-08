ФОТО. Хабек Тоттенхэма Родриго Бентанкур получил серьезную травму головы
Уругвайский футболист неудачно приземлился в матче против «Ливерпуля»
Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил серьезную травму головы во время полуфинального матча Кубка английской лиги против «Ливерпуля».
Инцидент произошел после подачи углового, когда уругвайский футболист неудачно приземлился на голову и долго оставался неподвижным.
Медицинская бригада оказала Бентанкуру первую помощь прямо на поле, после чего его вынесли на носилках в кислородной маске. Из-за этого эпизода матч был приостановлен примерно на 10 минут.
На 15-й минуте Родриго Бентанкура заменил Бреннан Джонсон, и игра была восстановлена (0:0, идет первый тайм).
ФОТО. Хабек Тоттенхэма Родриго Бентанкур получил серьезную травму головы
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