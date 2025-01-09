Капитан Руха завершает восстановление в Сербии
Марко Сапуга восстанавливается после травмы
Как стало известно Sport.ua, капитан «Руха» Марко Сапуга, после повторной операции на колене проходящий месячный курс реабилитации в одной из сербских клиник, не был в одиночестве.
По имеющимся данным, под наблюдением сербских врачей, но в гораздо более короткие сроки, также находились такие именитые украинские футболисты, как Андрей Ярмоленко, Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.
В начале следующей недели Сапуга вернется во Львов, а через несколько месяцев снова отправится в Сербию, чтобы у местных медиков была необходимая информация, как проходит реабилитационный период. Возвращение опорного полузащитника на поле ожидается в октябре.
Ранее сообщалось, что «Рух» может остаться в УПЛ и в следующем сезоне.
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