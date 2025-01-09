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Украина. Премьер лига
09 января 2025, 11:27 | Обновлено 09 января 2025, 11:32
307
0

Капитан Руха завершает восстановление в Сербии

Марко Сапуга восстанавливается после травмы

09 января 2025, 11:27 | Обновлено 09 января 2025, 11:32
307
0
Капитан Руха завершает восстановление в Сербии
ФК Рух. Марко Сапуга

Как стало известно Sport.ua, капитан «Руха» Марко Сапуга, после повторной операции на колене проходящий месячный курс реабилитации в одной из сербских клиник, не был в одиночестве.

По имеющимся данным, под наблюдением сербских врачей, но в гораздо более короткие сроки, также находились такие именитые украинские футболисты, как Андрей Ярмоленко, Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

В начале следующей недели Сапуга вернется во Львов, а через несколько месяцев снова отправится в Сербию, чтобы у местных медиков была необходимая информация, как проходит реабилитационный период. Возвращение опорного полузащитника на поле ожидается в октябре.

Ранее сообщалось, что «Рух» может остаться в УПЛ и в следующем сезоне.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Марко Сапуга Андрей Ярмоленко Дмитрий Чигринский Евгений Шахов инсайд восстановление
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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