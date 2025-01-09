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  4. Будет фарм-клубом? Рух может остаться в УПЛ и в следующем сезоне
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 10:07 |
595
4

Будет фарм-клубом? Рух может остаться в УПЛ и в следующем сезоне

«Хоронить» львовский клуб пока зарано

09 января 2025, 10:07 |
595
4
Будет фарм-клубом? Рух может остаться в УПЛ и в следующем сезоне
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, после объединения летом двух львовских футбольных клубов еще не факт, что один из них – «Рух» – прекратит выступления в УПЛ.

По информации нашего источника, «Рух» при появлении новых инвесторов еще может удержаться на плаву, хотя в дальнейшем перед командой не будут ставиться амбициозные задачи.

О том, что «Рух» не стоит преждевременно «хоронить», говорит следующее – именно в этой команде собираются продолжить карьеру Юрий Тлумак, Артур Рябов из «Карпат» и не исключено, что еще один их одноклубник – Ян Костенко.

Сейчас в активе «Руха» 23 очка – он занимает седьмое место в УПЛ.

Ранее сообщалось о сумме, которую» «Карпаты» оплатят за шесть игроков «Движения».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Карпаты Львов Ян Костенко Юрий Тлумак Артур Рябов инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 4
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dudigo78
Типу Шахтар - іллічівець? Я такого гауна не хочу бачити
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+1
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Pavel_i_CO
А були надії, що з вильотом Арендоморця в пєрдів, в УПЛ не залишиться фарм-клубів
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0
Коментатор
Комедія!
Чи вірніше трагікомедія)
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0
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