Будет фарм-клубом? Рух может остаться в УПЛ и в следующем сезоне

Как стало известно Sport.ua, после объединения летом двух львовских футбольных клубов еще не факт, что один из них – «Рух» – прекратит выступления в УПЛ.

По информации нашего источника, «Рух» при появлении новых инвесторов еще может удержаться на плаву, хотя в дальнейшем перед командой не будут ставиться амбициозные задачи.

О том, что «Рух» не стоит преждевременно «хоронить», говорит следующее – именно в этой команде собираются продолжить карьеру Юрий Тлумак, Артур Рябов из «Карпат» и не исключено, что еще один их одноклубник – Ян Костенко.

Сейчас в активе «Руха» 23 очка – он занимает седьмое место в УПЛ.

Ранее сообщалось о сумме, которую» «Карпаты» оплатят за шесть игроков «Движения».