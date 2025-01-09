Стало известно, сколько Карпаты заплатят за шесть игроков Руха

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» заплатят в ближайшее время за шесть игроков «Руха», с которым собираются объединиться летом – 10 миллионов гривен.

По имеющимся данным, такая сумма должна быть выплачена за шестерых игроков, в которых заинтересованы «Карпаты». Речь идет об Алексее Сыче, Игоре Краснопире, Евгении Пастухе, Олеге Федоре, Илье Кваснице и Марко Сапуге, который из-за травмы вернется в строй в конце 2025 года.

Также в контракте каждого игрока будут прописаны бонусные деньги, на которые «Рух» может рассчитывать, в частности, на серьезную компенсацию при следующей продаже. Для некоторых футболистов она будет составлять 30 процентов от полученной суммы.

Сейчас «Карпаты» занимают шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 24 очка.

Ранее мы сообщали, что некоторые игроки «Руха» не хотят играть за «Карпаты».