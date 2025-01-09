Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько Карпаты заплатят за шесть игроков Руха
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 00:15 | Обновлено 09 января 2025, 00:42
763
2

Стало известно, сколько Карпаты заплатят за шесть игроков Руха

Кроме того, клуб Козловского будет иметь процент со следующих продаж

09 января 2025, 00:15 | Обновлено 09 января 2025, 00:42
763
2
Стало известно, сколько Карпаты заплатят за шесть игроков Руха
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» заплатят в ближайшее время за шесть игроков «Руха», с которым собираются объединиться летом – 10 миллионов гривен.

По имеющимся данным, такая сумма должна быть выплачена за шестерых игроков, в которых заинтересованы «Карпаты». Речь идет об Алексее Сыче, Игоре Краснопире, Евгении Пастухе, Олеге Федоре, Илье Кваснице и Марко Сапуге, который из-за травмы вернется в строй в конце 2025 года.

Также в контракте каждого игрока будут прописаны бонусные деньги, на которые «Рух» может рассчитывать, в частности, на серьезную компенсацию при следующей продаже. Для некоторых футболистов она будет составлять 30 процентов от полученной суммы.

Сейчас «Карпаты» занимают шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 24 очка.

Ранее мы сообщали, что некоторые игроки «Руха» не хотят играть за «Карпаты».

По теме:
От Довбика к Русину. Французский футболист Ромы неожиданно сменил клуб
Удивительно. Крупский выбрал клуб, где продолжит карьеру
Трансферная бомба. Два клуба активировали клаусулу Крупского
Рух Львов Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Алексей Сыч Игорь Краснопир Евгений Пастух (футболист) Олег Федор Илья Квасница Марко Сапуга инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два украинца – в десятке самых дорогих игроков мира не из топ-5 чемпионатов
Футбол | 08 января 2025, 19:28 16
Два украинца – в десятке самых дорогих игроков мира не из топ-5 чемпионатов
Два украинца – в десятке самых дорогих игроков мира не из топ-5 чемпионатов

В рейтинг попали Анатолий Трубин и Георгий Судаков

Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Футбол | 08 января 2025, 11:03 15
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины

Карьера Матвея Сафонова в «ПСЖ» может очень быстро закончиться благодаря Илье Забарному

«Пожалели». Реакция фанатов на разрешение регистрации Ольмо и Виктора
Футбол | 09.01.2025, 00:05
«Пожалели». Реакция фанатов на разрешение регистрации Ольмо и Виктора
«Пожалели». Реакция фанатов на разрешение регистрации Ольмо и Виктора
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Бокс | 08.01.2025, 20:29
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика
Футбол | 08.01.2025, 13:44
«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика
«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nivavn
трохи більше, півтора ляма за чела. Але сенсу це не змінює - Великий БАРДАК у нашому футболі!!!
Ответить
0
Wlad West
10 лямов за пучок, по 37 кусков баксов за душу.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
07.01.2025, 19:58 5
Футбол
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
08.01.2025, 15:43 2
Футбол
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
08.01.2025, 13:47 2
Бокс
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
07.01.2025, 20:17 1
Футбол
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
07.01.2025, 07:50
Бокс
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
08.01.2025, 08:02
Футбол
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
07.01.2025, 11:29 3
Бокс
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
08.01.2025, 08:33 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем