У Полесья возникли сложности с трансфером Факундо Батисты
25-летний уругваец должен стать новой надеждой в атаке для житомирских «волков»
Житомирское «Полесье» ведет предметные переговоры о покупке 25-летнего форварда мексиканской «Некаксы» Факундо Батисты, который в настоящий момент на правах аренды играет за уругвайский «Пеньяроль».
Для успешного завершения трансфера потребуется договоренность между тремя клубами – «Полесьем», «Некаксой» и «Пеньяролем», с которым у форварда временное трудовое соглашение до 30 июня.
По информации источников Sport.ua, в настоящий момент руководство «Пеньяроля» тормозит трансфер, так как не совсем довольно суммой компенсации, которую предложили уругвайцам за согласие досрочно расторгнуть арендный договор.
Ожидается, что сторонам все-таки удастся прийти к соглашению уже в ближайшие дни, так как в «Пеньяроле» в целом не настроены категорично, а демонстрируют желание договариваться.
О сумме потенциального трансфера пока информации нет. Известно только, что с самим футболистом «Полесье» уже согласовало все подробности 3-летнего контракта.
Батиста за полгода выступлений в «Пеньяроле» отличился 10 голами и 3 ассистами в 23 официальных матчах.
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