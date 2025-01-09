От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо

Бразильские легионеры – это очевидная сила и слабость «Шахтера» одновременно. В своей новейшей истории донецкий клуб делал и продолжает делать ставку на использование земляков легендарного Пеле, надеясь, что те помогут «оранжево-черным» в какой-то момент выбраться на качественно иной уровень выступлений и, возможно даже, стать реальным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

За всю историю трансферов бразильцев «Шахтеру» удавалось отыскать действительно топовых, как показало время, исполнителей – Фернандиньо, Виллиана, Дугласа Косту, но случалось и немало провалов, о которых тоже нельзя не упоминать. Одним из тех, кто так и не оправдал надежд в «Шахтере» стал номинальный вингер, впоследствии переквалифицированный в центрфорварда, Фернандо. Да, «горняки» финансово продали этого легионера даже с небольшим плюсом, но вот репутационно его трансфер в «Зальцбург» не помог лишний раз утвердить в глазах европейских селекционеров донецкий клуб как своего рода питомник со знаком качества на молодых бразильцев.

Сложное начало европейской карьеры

Фернандо появился в «Шахтере» тогда, когда главным тренером этой команды был Паулу Фонсека. Португальцу удалось создать монолитный коллектив из проверенных бойцов, который буквально штамповал чемпионства в УПЛ, однако клубные боссы понимали, что в какой-то момент команде обязательно потребуется «свежая кровь», по причине чего и подписывали молодых исполнителей.

Летом 2018 года «Шахтер» заплатил за Фернандо 5,5 миллионов евро. На тот момент бразильцу было 19, и он успел сыграть всего-то один поединок в бразильской Серии А за родной для него «Палмейрас». Но в целом «горнякам» было уже не привыкать к тому, чтобы брать исполнителей без серьезного опыта выступлений на взрослом уровне – конкуренция с европейскими грандами побуждала «Шахтер» рисковать и подписывать тех игроков, которые демонстрировали свой талант еще по юношам.

Паулу Фонсека видел Фернандо на фланге атаки, ведь позиция левого (при необходимости и правого) вингера являлась родной для футболиста. Впрочем, на тот момент у «горняков» был безусловно ключевой игрок как слева, так и справа в атаке – вытеснить Тайсона или Марлоса из основы было воспитаннику «Палмейраса» не под силу. Более того, в январе 2019-го в «Шахтер» перешел еще и талантливый израильтянин Манор Соломон, для которого также нужно было изыскивать игровую практику…

Впрочем, Фонсека, как бы его не критиковали за стремление играть одним составом и с минимальной ротацией, все-таки умудрялся находить время для Фернандо. Благодаря этому бразилец в первом своем сезоне за «Шахтер» сыграл 481 минуту в рамках 13 поединков в УПЛ и даже отличился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей. А еще португальский тренер предоставил Фернандо возможность дебютировать в Лиге чемпионов – там вингер провел минуту в матче против «Лиона» (2:2) и аж 85 минут в поединке против «Манчестер Сити» (0:3).

Но далее… Далее Фонсека ушел, а новым коучем «Шахтера» стал Луиш Каштру. Более того, очень быстро «горняки» договорились о возвращении в Украину Евгения Коноплянки, по причине чего Фернандо оказался номинально лишь третьим, а то и четвертым выбором на позицию левого вингера. Пришлось задуматься об уходе…

В начале сентября 2019-го «Шахтер» отпустил Фернандо в годичную аренду в «Спортинг». Ожидалось, что в стране, где у бразильца не возникнет языкового барьера, молодому игроку удастся эффективнее адаптироваться к Европе, после чего он мог бы либо вернуться в «Шахтер», либо перебраться еще куда-то, если там окажутся готовы как следует заплатить.

Но все пошло совсем по иному сценарию. Очень скоро бразилец получил травму, после которой подхватил еще и вирус. Вернуться к тренировкам с первой командой Фернандо сумел лишь в середине ноября, а в начале декабря дебютировал за «зелено-белых». Точнее, за дублирующую команду клуба, ведь за сам «Спортинг» бразильцу так и не посчастливилось провести ни одного официального матча.

Уже в конце 2019-го в стане лиссабонцев решили, что с Фернандо нужно расстаться, и в январе 2020-го соглашение по аренде бразильца было расторгнуто досрочно. Это позволило «Спортингу» сэкономить порядка 400 тысяч евро, которые клуб должен был бы выплатить Фернандо до конца сезона в виде заработной платы.

Возвращение в Шахтер и смена амплуа

Откровенно говоря, в «Шахтере» Фернандо в начале 2020-го также не слишком-то и был нужен, но Луишу Каштру пришлось смириться с тем, что надо находить игровое время для еще одного молодого футболиста. В какой-то момент португальский специалист начал ставить Фернандо на довольно проблемную для «горняков» позицию центрального нападающего. Поначалу молодой бразилец абсолютно не впечатлял в новом амплуа. Да, у него была хорошая выносливость, скорость и в целом техника тоже, но вот тактически Фернандо «не вывозил». Он слабо понимал игру партнеров и в большинстве случаев, когда появлялся на поле, выглядел абсолютно чужеродным элементом.

ФК Шахтер

Изменить ситуацию к лучшему с Фернандо тренерскому штабу Луиша Каштру так и не удалось. А вот пришедший летом 2021-го в стан «горняков» итальянец Роберто Де Дзерби сумел найти подход и к бразильцу, и к его партнерам, которые значительно лучше стали понимать, как им нужно пользоваться сильными сторонами в игре Фернандо. Если у Фонсеки бразилец отличился 2 голами в 22 матчах (914 минут), у Каштру – 2 голами в 33 матчах (867 минут), то у Де Дзерби в его активе оказалось 8 забитых мячей в 14 поединках (874 минуты). И кто знает, как дальше развивалась бы ситуация, если бы не полномасштабное вторжение российских оккупантов в феврале 2022-го…

Интересно, что еще за несколько недель до официального оглашения о приходе Де Дзерби в «Шахтер», президент донецкого клуба Ринат Ахметов в одном из интервью крайне комплиментарно высказался в адрес Фернандо. При этом, собственник и ключевой инвестор «горняков» четко обозначил, что видит этого бразильца не на фланге атаки, а именно в центре нападения – центрфорвардом.

«У нас есть молодые игроки, есть Фернандо, у которого если пойдет игра, поверьте на слово, он в ближайший год может стоить 100 миллионов. У него все для этого есть. Он может стоить 1 миллион, а может стоить 100 – все зависит от него. Я хотел бы, чтобы он стоил 200 миллионов и чтобы он был в «Шахтере», – заявил Ахметов.

На момент того интервью Ахметова Фернандо, если опираться на оценочные данные портала Transfermarkt, был на самом дне – его трансфер стоил всего около 2,5 миллионов евро. Более того, летом 2021-го бразилец повредил колено и практически выбыл из подготовительного процесса при новом тренере, по причине чего многих удивило, как лихо Фернандо удалось вернуться на поле, ведь в октябре он отличился тремя голами в трех поединках УПЛ, продолжив удивлять результативностью в ноябре и декабре, когда, среди прочего, забил еще и «Реалу» с «Шерифом» в матчах Лиги чемпионов.

Отъезд в Австрию и 87 матчей в лазарете за 2,5 года

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Фернандо, в отличие от некоторых своих соотечественников, не стал убегать из клуба, где ему помогли хоть чуть-чуть раскрыться, а дождался лета 2022 года, когда «Шахтеру» удалось согласовать его полноценный трансфер в «Зальцбург». За бразильца австрийцы заплатили всего 6 миллионов евро, при том, что на момент заключения сделки на Transfermarkt форвард уже оценивался в 5 миллионов и имела место тенденция к дальнейшему увеличению этого показателя.

В целом в австрийском клубе были довольны, так как им удалось заполучить перспективного исполнителя за вполне адекватные деньги. Вряд ли при нормальных условиях руководство «Шахтера» летом 2022-го пошло бы на продажу Фернандо за 6 миллионов, учитывая предыдущие высказывания президента клуба Рината Ахметова и результативность, которую демонстрировал бразилец в первой половине сезона-2021/22.

Старт Фернандо в «Зальцбурге» был просто феноменальным: футболист отличился 8 результативными действиями (4 гола + 4 ассиста) в 7 поединках тамошней Бундеслиги, но затем… В карьеру бразильца опять вернулись травмы. Со средины сентября по конец декабря 2022-го Фернандо провел в лазарете из-за мышечных проблем. Вернувшись на поле, он успел сыграть всего один матч в чемпионате Австрии и записать в нем на свой счет дубль, а затем… Снова загремел на больничный – на этот раз с жалобами на проблемы с бедром, из-за которых вынужден был плотно общаться с медиками, а не заниматься тренировками, в течение следующих шести месяцев.

Сезон-2023/24 также не стал для Фернандо успешным. Он сыграл только 11 матчей в австрийской Бундеслиге, а также 2 игры в Кубке страны и один поединок в Лиге чемпионов, и пускай сумел забить в этих встречах 6 мячей при 3 ассистах, но из-за перманентных проблем со здоровьем оказался среди тех игроков, на которых в клубе перестали делать серьезную ставку.

В настоящий момент Фернандо едва-едва восстановился от очередной травмы – подколенного сухожилия, которую он получил еще в апреле 2024-го. Всего за два с половиной года пребывания на контракте в «Зальцбурге» бразильский центрфорвард из-за проблем со здоровьем был вынужден пропустить уже 87 официальных матчей своей команды, в то время как сыграл лишь в 27 (12 голов и 8 ассистов).

В минувшем сезоне «Зальцбург» впервые за последние одиннадцать лет не стал чемпионом Австрии. «Красные быки» заняли вторую позицию, проиграв борьбу за титул сенсационному «Штурму» из Граца, но, как показывают события текущего сезона, это были только «цветочки». Настоящие «ягодки» в «Зальцбурге» собирают сейчас – команда ушла на зимнюю паузу, которая продлится до начала февраля, лишь на пятой строчке в турнирной таблице в рамках регулярной части сезона, причем отстает от лидирующего «Штурма» уже на 10 очков...

Текущие неудачи заставляют руководство и менеджмент «Зальцбурга» искать возможности скорейшего выхода из кризиса. В начале декабря 2024-го спортивным директором «красных быков» был назначен Рувен Шредер, который до этого в течение полутора лет занимал аналогичный пост в «Лейпциге», а ранее трудился в «Шальке», «Майнце», «Вердере» и «Гройтер Фюрте». Не будем также забывать и о том, что с января к исполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления в системе «Ред Булл» приступает немец Юрген Клопп, имеющий заслуженный авторитет и уважение в спорте № 1.

Также с января «Зальцбург» получил и нового главного тренера. Им стал 56-летний Томас Леч, который ранее уже работал с «красными быками» как в штабе Рогера Шмидта, так и в статусе исполняющего обязанности наставника.

Неудивительно, что перемены коснутся и состава первой команды. И здесь, как несколько дней назад заявил Рувен Шредер, ситуация напрямую затронула Фернандо.

«Фернандо снова физически находится в хорошей форме. Мы провели тесты в конце года. Однако, несмотря ни на что, он является игроком, от которого мы планируем избавиться», – заявил Шредер.

Сказано – сделано. Уже 5 января «Зальцбург» официально объявил о переходе Фернандо, который в начале марта отпразднует свой 26-й день рождения, в «Ред Булл Брагантино». По данным австрийской прессы, у «красных быков» не было предложений по бразильцу из Европы, по причине чего клубу и пришлось пойти на вариант с возвращением Фернандо на родину. Причем прогноз Рината Ахметова, который, напомним еще раз, говорил, что бразилец «может стоить 1 миллион, а может стоить 100 миллионов», как утверждают неофициальные источники, практически оправдался. Что правда, та его часть, которая соответствовала негативному сценарию, ведь «Зальцбургу» удалось продать Фернандо за весьма скромные по нынешним меркам 2 миллиона евро, что втрое меньше, нежели австрийцы отдали «Шахтеру» и аж в пятьдесят раз меньше оптимистичного ценника от президента «горняков»…