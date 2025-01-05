ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в Ред Булл Брагантино

25-летний бразильский форвард Фернандо дос Сантос Педро, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», перешел из «РБ Зальцбург» в «Ред Булл Брагантино».

Сообщается, что это полноценный трансфер, а контракт с футболистом рассчитан до конца 2027 года.

По неофициальным данным, за Фернандо «Ред Булл Брагантино» заплатил 2 миллиона евро.

Напомним, Фернандо перешел из «Шахтера» в «РБ Зальцбург» летом 2022 года за 6 миллионов евро.