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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в Ред Булл Брагантино
Бразилия
05 января 2025, 15:24 |
1031
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в Ред Булл Брагантино

Фернандо продолжит карьеру на родине

05 января 2025, 15:24 |
1031
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в Ред Булл Брагантино
redbullsalzburg.at. Фернандо

25-летний бразильский форвард Фернандо дос Сантос Педро, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», перешел из «РБ Зальцбург» в «Ред Булл Брагантино».

Сообщается, что это полноценный трансфер, а контракт с футболистом рассчитан до конца 2027 года.

По неофициальным данным, за Фернандо «Ред Булл Брагантино» заплатил 2 миллиона евро.

Напомним, Фернандо перешел из «Шахтера» в «РБ Зальцбург» летом 2022 года за 6 миллионов евро.

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Алексей Сливченко Источник: Ред Булл Брагантино
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