Штурм Зальцбурга. В Австрии с минимумом затрат сделали конкурента гегемону

За последние десять лет австрийская Бундеслига стала максимально похожа на свою немецкую «коллегу» с точки зрения полного отсутствия «золотой интриги» – здесь образовался свой собственный гегемон в борьбе за чемпионский титул наподобие мюнхенской «Баварии». «Ред Булл Зальцбург», или просто «Зальцбург», как часто называют этот коллектив в болельщицких кругах, выиграл десять крайних розыгрышей австрийского футбольного элитарного дивизиона и не намерен на этом останавливаться.

На зимнюю паузу в австрийской лиге «Зальцбург» снова ушел в лидерах. В активе «красных быков» 39 набранных очков в 17 турах, однако в сложившейся ситуации это не дает права почивать футболистам этой команды на лаврах. Причиной и ключевым раздражителем «Зальцбурга» в текущем сезоне стал «Штурм» из Граца, который в 17 поединках набрал лишь на два пункта меньше, чем «красные быки», а в очном поединке на своем поле и вовсе был близок к победе над оппонентом, но в итоге довольствовался самим фактом отбора очков у лидера – 2:2.

Сезоны-2018/19 и 2019/20 стали для «Штурма» одними из наиболее неудачных за последние два десятилетия. Команда не оправдывала ожиданий руководства, болельщиков, финишировала на низких, как для своих амбиций, позициях. Это обстоятельство послужило поводом для топ-менеджмента, чтобы скорректировать клубную стратегию, и сейчас «Штурм» постепенно демонстрирует правильность нового вектора развития.

Если в сезоне-2019/20 «Штурм» финишировал шестым с отставанием от «Зальцбурга» в 31 очко, то в сезоне-2020/21 они поднялись уже на третье место, отстав от первого на 15 пунктов, а по итогам сезона-2021/22 оказались уже вторыми, хотя и с тем же 15-очковым отставанием от чемпиона.

Минувший сезон стал для «Штурма» еще одним доказательством того, насколько правильно идет развитие клуба в настоящий момент. Коллектив из Граца вновь финишировал вторым, однако на этот раз сократил отставание от чемпиона «Зальцбурга» вдвое – до семи очков, кроме того «Штурм» стал обладателем Кубка Австрии, устранив «красных быков» со своего пути к трофею еще на стадии четвертьфинала.

Концепция развития, избранная «Штурмом» за основу, не является уникальной: они обратились к привлечению молодежи. Если, по данным Wyscout, в сезоне-2019/20 команда из Граца была одной из наиболее возрастных в элитарном дивизионе (средний возраст – 30,4 лет), то сейчас «Штурм», наоборот, имеет один из самых молодых коллективов в австрийской Бундеслиге (24,1 года).

Нынешняя стратегия развития «Штурма» во многом связана с идеями, которые привнес в клуб его нынешний спортивный директор 37-летний Андреас Шикер. Он работает в коллективе из Граца с ноября 2018 года. Сперва в течение полутора лет Шикер занимал должность главного скаута клуба, а затем пошел на повышение и получил свой текущий пост.

Андреас Шикер

«Три с половиной года назад мы решили пойти по иному пути. Наша идея заключается в том, чтобы добиться успеха на поле с командой, построенной вокруг нескольких опытных лидеров, окруженных молодыми талантливыми игроками, которых мы хотим развивать и которые могут подготовиться к следующему шагу в своей карьере в «Штурме», а затем принести клубу прибыль от своей продажи. Для нас главное – найти баланс между успехом, квалификацией в европейские турниры, с одной стороны, и получением прибыли от наших талантливых игроков, с другой», – рассказывал Шикер.

Подобный принципов сейчас стараются придерживаться многие клубы из разных чемпионатов европейского континента, однако не всем удается регулярно быть на ведущих ролях. Одним из очевидных лидеров в аспекте выгодной продажи молодых исполнителей в последнее время в Европе является «Зальцбург». Трансфер Эрлинга Холанда в дортмундскую «Боруссию» в январе 2020 года позволил австрийскому клубу не только заработать 20 миллионов евро, но и обратить на себя, а также на всю австрийскую Бундеслигу, повышенное внимание со стороны скаутов всех топовых клубов континента.

В «Штурме», по признанию Шикера, взяли на вооружение успешный кейс Холанда в «Зальцбурге» и, воодушевившись этим примером, начали активно искать похожих исполнителей, которые могут стать полезными во всех отношениях – сперва на поле, а затем и с точки зрения экономики.

В селекционному отделе «Штурма» работает всего три штатных скаута. Еще несколько проверенных специалистов, с которыми клуб из Граца старается сотрудничать на более-менее регулярной основе изучают по заданиям от Шикера и его коллег интересных футболистов по всей Европу, а затем присылают свои отчеты в главный офис «Штурма». Этот клуб не имеет таких возможностей, как «Зальцбург», зато уже нащупал свою «золотую жилу». Ей стал поиск ярких и забивных нападающих, которых всегда можно выгодно и довольно быстро, в случае успешных выступлений, перепродать в другой европейский клуб.

За последние три сезона «Штурм» на продаже нападающих заработал кругленькую сумму, причем в клубе предпочитали работать очень грамотно и точечно при выборе замены ушедшим, что позволяло уже через год повторять схему и зарабатывать хорошие деньги. В феврале 2021 года клуб из Граца за 1,2 миллиона евро купил у «Тироля» итальянского центрфорварда с ганскими корнями Келвина Йебоа, который уже в январе 2022-го за 6,5 миллионов евро был перепродан в «Дженоа». Ему на замену в то же трансферное окно из «Копенгагена» за 1,95 миллиона евро был подписан Расмус Хойлунд, проданный уже в августе того же года в «Аталанту» за 20 миллионов евро. Практически параллельно с продажей Хойлунда «Штурм» работал над покупкой у «Антверпена» за 3,24 миллиона евро нидерландского нападающего Эмануэля Эмегха, и тот снова-таки надолго в Австрии не задержался. Летом минувшего года Эмегха был продан в «Страсбур» за 13 миллионов евро.

Чистая прибыль «Штурма» только от трех вышеперечисленных сделок превысила 33 миллиона евро, и это при том, что общекомандные результаты коллектива из Граца не только не ухудшились, но и постепенно улучшаются, представляя все большую и большую угрозу для чемпионских амбиций «Зальцбурга».

Уже летом нынешнего года продолжить трансферную цепочку по выгодной продаже форвардов может 21-летний поляк Шимон Влодарчик, которого на родине уже прозвали не иначе как «вторым Робертом Левандовски». Этого футболиста «Штурм» подписал летом 2023 года из «Гурника» Забже за 2,2 миллиона евро, и за короткий период времени в Австрии нападающий уже смог нарастить свою оценочную трансферную стоимость в два раза – до 4,5 миллионов евро, хотя вряд ли такой суммы окажется достаточно для потенциального покупателя, чтобы оформить переход Влодарчика.

Шимон Влодарчик

В «Штурме» признаются, что в ближайшее время их ключевая задача – это находить и подписывать как можно больше «хойлундов», что поможет клубу утвердиться на рынке в статусе команды, где талантливый нападающий может за короткий период времени раскрыться и совершить прыжок в карьере, перебравшись в один из топовых чемпионатов европейского континента.

Важно и то, что по признанию Шикера, в «Штурме» при подборе новичков обращают пристальное внимание не только на технические характеристики потенциального новобранца, но и изучают его психологические и поведенческие особенности.

«Мы тщательно проверяем характер игроков еще на самых ранних этапах процесса скаутинга. Для этого мы посредством видеосвязи общаемся с самими футболистами, некоторыми членами их семей и так далее. Пример – Расмус Хойлунд. Его характер и психологическая сила были чрезвычайно впечатляющими, особенно для игрока его возраста – ему тогда было всего 18 лет», – подчеркивал Шикер.

Важной особенностью при работе на трансферном рынке для «Штурма» является и сумма потенциальной сделки. Никогда в своей истории клуб из Граца не платил за новичка больше 4 миллионов евро. Рекордным для «Штурма» все еще остается входящий трансфер ганского форварда Чарльза Амоа, который датирован уже весьма далеким сезоном-2000/01. Тогда «Штурм» на фоне трех кряду участий в групповой стадии Лиги чемпионов позволил себе приобрести африканского легионера из швейцарского «Санкт-Галлена» за 3,93 миллиона евро. Спустя три года Амоа ушел свободным агентом в ганский «Окваву Юнайтед», и это оставило свой отпечаток на дальнейших принципах работы «Штурма» на рынке.

Сейчас селекционеры «Штурма» при поиске потенциальных новичков руководствуются двумя ключевыми критериями: а) футболист должен быть достаточно хорош; б) он должен быть доступен с точки зрения цены. При этом, география скаутинга для клуба из Граца почти не имеет значения. Сейчас в первой команде выступают экс-футболисты норвежской «Волеренги», шотландского «Мазеруэлла», словенской «Муры», итальянской «Венеции», грузинского «Динамо» Тбилиси и даже австралийского «Перт Глори».

Для сравнения: ключевой конкурент «Штурма» на внутренней арене – «Зальцбург» – за всю свою историю купил аж 22 футболиста, чьи переходы обошлись «красным быкам» дороже 4 миллионов евро. Самой же дорогой сделкой в истории «Зальцбурга» является покупка французского вундеркинда Люки Гурна-Дуата, за которого летом 2022 года австрийский гранд отвалил 13 миллионов евро, а это вдвое больше, чем «Штурму» суммарно обошлись подписания Келвина Йебоа, Расмуса Хойлунда и Эмануэля Эмегха, о которых упоминалось выше.

Есть для «Штурма» и другая потенциально неприятная новость. Ранее руководители «Зальцбурга» не слишком-то переживали по поводу конкуренции во внутреннем чемпионате, по причине чего позволяли себе отпускать некоторых игроков в другие команды дивизиона. В частности, сейчас одним из лидеров обороны «Штурма» является 22-летний воспитанник академии «Лиферинга» Давид Аффенгрубер, который был подписан из «Зальцбурга» летом 2021 года всего за 400 тысяч евро, а сейчас оценивается в 3,5 миллиона.

Давид Аффенгрубер

«Лиферинг» с 2012 года является фактическим фарм-клубом «Зальцбурга», и сейчас выступает во втором по силе дивизионе австрийского футбола. По этой причине между этими двумя клубами сильны трансферные потоки, а часть исполнителей боссы «Зальцбурга», как Аффенгрубера, даже продают другим клубам местной Бундеслиги. Впрочем сейчас, когда «Штурм» пытается стать серьезным оппонентом для «красных быков», последние, вероятно, перестанут соглашаться на уход своих исполнителей к потенциальному конкуренту.

Однако и здесь в «Штурме», кажется, успели все предусмотреть. Начиная с сезона-2022/23 во втором дивизионе австрийского профессионального футбола выступают дублеры клуба из Граца – «Штурм» II, которые завоевали путевку в этот дивизион через успешные выступления в региональной лиге (зона – Центр). Здесь, по плану, должны проходить «обкатку» наиболее талантливые и способные воспитанники академии, а также – некоторые привлеченные со стороны молодые футболисты, уровень которых пока недостаточен для выступлений на элитарном уровне. Иными словами, «Штурм» II должен стать для «Штурма» тем, чем является «Лиферинг» для «Зальцбурга».

Удастся ли «Штурму» в нынешнем сезоне завершить чемпионскую гегемонию «Зальцбурга»? Уже 9 февраля матчем между этими командами на «Ред Булл Арене» возобновится розыгрыш австрийской Бундеслиги, и если гостям посчастливиться «подрезать крылышки» титулованному сопернику, то этот сезон может оказаться по-настоящему их звездным часом. Впрочем, проект в Граце создается далеко не только ради одномоментного триумфа, а на долгие-долгие годы, и степень его успешности мы сможем оценить только в среднесрочной перспективе.