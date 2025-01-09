«Сынок, это первая твоя голевая?». Суркис поиздевался над игроком Динамо
Владиславу Кабаеву не очень понравилась шутка одного из братьев Суркисов
Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев рассказал о самом сложном периоде в расположении «бело-синих». Футболист признался, что над ним издевался даже кто-то из братьев Суркисов.
«Луческу хотел, чтобы забивал, но никогда мне не говорил: «Забей гол, когда ты уже забьешь?» Я делал и голевые, что-то там забивал. Никогда такого не было. И он меня где-то так: «Каба, когда ты забьешь?» А у меня даже моментов нет. Ладно, когда у тебя есть моменты, и ты не можешь забить – это одно. А когда ты даже не подходишь к воротам, ты где-то там тусуешься. И я даже не знал, как это сделать, и оно давит.
Я там какую случайную голевую отдал, уже не помню, в каком матче – оно немного так упало, но все равно: «Да одна всего лишь».
Я пришел в зал, встретил, не помню, Григория Михайловича или Игоря Михайловича. И он так говорит: «Сынок, это только первая твоя голевая?» И мне так стыдно стало, типа: «Ну, блин, да, только первая», – признался Владислав.
Кабаев в сезоне 2024/25 гг. провел за Динамо 30 поединков во всех официальных турнирах: три гола, три результативных передачи. Контракт игрока с киевским клубом действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает динамовца в 1 млн. евро.
Ранее сообщалось, что Владислав Кабаев хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате.
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Між іншим, обидва Суркіси були президентами ДК, тільки у різни й час. Але "дзявкотуни-динамофани" навіть цього не знають.)