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Кубок Англии
Эвертон
09.01.2025 21:45 - : -
Питерборо Юнайтед
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Англия
09 января 2025, 05:04 | Обновлено 09 января 2025, 05:05
42
0

Эвертон – Питерборо. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии

Поединок состоится 9 января в 21:45 по Киеву

09 января 2025, 05:04 | Обновлено 09 января 2025, 05:05
42
0
Эвертон – Питерборо. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

9 января на «Гудисон Парк» пройдет матч 1/32 финала кубка Англии, в котором «Эвертон» встретится с «Питерборо». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Эвертон

Команда при Дайше дважды успешно выигрывала борьбу за выживание. В прошлом сезоне она даже справилась с тем немалым штрафом в очках, что был применен из-за нарушений финансовых правил. Новым вызовом для Шона стал провал после летних каникул: его подопечные в первых 4-х турах АПЛ не набирали очков, хотя дважды вели 2:0. И с ним тоже достаточно уверенно справились: только три поражения до конца года. Синие брали очки с Ньюкаслом, Арсеналом, Челси и Манчестер Сити, пусть даже это были типичные ничьи, когда клуб из Ливерпуля самоотверженно отбивался. С набравшим оптимальную форму Ноттингем Форест не получилось, уступили 0:2. В январе успели сыграть с Борнмутом - и ничем не ответили на его гол.

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Питерборо

Клуб за последние годы стал плотно ассоциироваться с Дарреном Фергюсоном. Сын легендарного сэра Алекса, он не раз уже покидал пост и возвращался на него. Цель при этом не менялась: постоянно были попытки поднять и удержать пафосных в Чемпионшипе. В 2024-м году команда была близка к успеху: стала 4-й в Лиге 1, вышла в плей-офф, но проиграла там. А сейчас уже как бы хотя бы в третьем дивизионе прописку не потерять. Клуб заканчивает поражениями большинство матчей, особенно зимой. Только с Бертоном была ничья, но в крайнем туре снова уступили, на этот раз Рексхэму. Но при этом в кубке следом за Ньюпортом получилось выбить и Ноттс Каунти. Другой вопрос, стоит ли тратить силы и дальше, с учетом того, что они нужны в чемпионате. Хотя поездка на Гудисон Парк позволит неплохо пополнить казну проекта за счет отчислений от выручки на билетах в Ливерпуле.

Статистика личных встреч

В 2006-м году клубы пересекались в Кубке Лиги. Тогда ириски победили на выезде 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги в паре - да, у синих не все получается, но соперник уж больно слаб. Тут ждем победы хозяев арены с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,85)

Прогноз Sport.ua
Эвертон
9 января 2025 -
21:45
Питерборо Юнайтед
Фора Эвертона -1.5 1.85 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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