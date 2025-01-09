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Кубок Англии
Эвертон
09.01.2025 21:45 – FT 2 : 0
Питерборо Юнайтед
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Англия
09 января 2025, 23:47 | Обновлено 09 января 2025, 23:56
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Защита на ириску. Эвертон с Миколенко вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Ириски обыграли команду Питерборо со счетом 2:0

09 января 2025, 23:47 | Обновлено 09 января 2025, 23:56
220
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Защита на ириску. Эвертон с Миколенко вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии.

Клуб АПЛ Эвертон вышел в следующий раунд, обыграл Питерборо со счетом 2:0. Голы забили Бету и Илиман Ндиайе.

Весь матч в составе ирисок провел украинский защитник Виталий Миколенко.

Защита выступил как на конфетку: украинец помог команде сыграть на ноль.

Также в 1/16 финала пробились Фулхэм и Кардифф Сити.

Остальные матчи стадии 1/32 финала пройдут с 10 до 13 января.

Кубок Англии. 1/32 финала, 9 января

Эвертон – Питерборо – 2:0

Голы: Бету, 42, Ндиайе, 90+8 (пен)

Шеффилд Юнайтед – Кардифф Сити – 0:1

Гол: Эшфорд, 19

Фулхэм – Уотфорд – 4:1

Голы: Родригу Муниз, 26, Хименес, 49, Андерсен, 65, Кастань, 85 – Вата, 33

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Кубок Англии по футболу Эвертон Виталий Миколенко Питерборо Юнайтед Илиман Ндиайе Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) Шеффилд Юнайтед Кардифф Сити Фулхэм Уотфорд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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