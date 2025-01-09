Защита на ириску. Эвертон с Миколенко вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Вечером 9 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии.

Клуб АПЛ Эвертон вышел в следующий раунд, обыграл Питерборо со счетом 2:0. Голы забили Бету и Илиман Ндиайе.

Весь матч в составе ирисок провел украинский защитник Виталий Миколенко.

Защита выступил как на конфетку: украинец помог команде сыграть на ноль.

Также в 1/16 финала пробились Фулхэм и Кардифф Сити.

Остальные матчи стадии 1/32 финала пройдут с 10 до 13 января.

Кубок Англии. 1/32 финала, 9 января

Эвертон – Питерборо – 2:0

Голы: Бету, 42, Ндиайе, 90+8 (пен)

Шеффилд Юнайтед – Кардифф Сити – 0:1

Гол: Эшфорд, 19

Фулхэм – Уотфорд – 4:1

Голы: Родригу Муниз, 26, Хименес, 49, Андерсен, 65, Кастань, 85 – Вата, 33

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