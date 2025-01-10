Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Что-то пошло не так». И.о. тренера Эвертона – об увольнении Дайча
Кубок Англии
10 января 2025, 06:15 | Обновлено 10 января 2025, 06:17
45
0

«Что-то пошло не так». И.о. тренера Эвертона – об увольнении Дайча

Лейтон Бейнс провел первый матч у руля основной команды

10 января 2025, 06:15 | Обновлено 10 января 2025, 06:17
45
0
«Что-то пошло не так». И.о. тренера Эвертона – об увольнении Дайча
ФК Эверетон. Лейтон Бейнс

Исполняющий обязанности тренера «Эвертона» Лейтон Бейнс прокомментировал победу своей подопечных над клубом «Питерборо» в 1/32 финала Кубка Англии (2:0). Специалист не смог обойти тему увольнения наставника Шона Дайча, указав, что что-то пошло не так внутри клуба.

«Это похоже на то, что делаю я, но в другом контексте, когда нужно взять первую команду. Это был суматошный день, но мне это даже понравилось.

Я думал, что заявка игроков была блестящей. Мы поговорили с ними перед игрой. Потеря тренера – это не то, чего кто-то хочет, на самом деле. Обычно это означает, что что-то пошло не так. Это никогда не зависит от одного человека. Это зависит от многих людей, вовлеченных в это.

Игроки знали, что они должны были показать что-то в ответ на увольнение менеджера – и они это сделали. Они старались играть энергично и делать правильные вещи.

Тренеру пришлось уйти, и это не то, чего все хотят. Вот придет новый менеджер – и откроются возможности.

Это был трудный день. Но я думаю, что во всем этом определенно должны быть надежда и оптимизм. Это то, о чем мы говорили сегодня. Все меняется: футбольный клуб, владельцы, стадион и все, о чем говорят», – сказал Бейнс.

Напомним, что руководство «Эвертона» приняло решение прекратить сотрудничество с Шоном Дайчем за несколько часов до начала матча.

По теме:
Фулхэм – Уотфорд – 4:1. Ощутимая разница в классе. Видео голов, обзор матча
Эвертон – Питерборо – 2:0. Надежная игра Миколенко. Видео голов и обзор
Шеффилд Юнайтед – Кардифф Сити – 0:1. Один удар решил судьбу. Видео гола
Лейтон Бейнс Шон Дайч Эвертон Питерборо Юнайтед Кубок Англии по футболу пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: ФК Эвертон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Футбол | 09 января 2025, 12:57 0
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года

Не стало жены защитника «Вереса» Романа Гончаренко

ФОТО. Новая девушка Касильяса, имевшая интрижку с Криштиану Роналду
Футбол | 09 января 2025, 23:34 4
ФОТО. Новая девушка Касильяса, имевшая интрижку с Криштиану Роналду
ФОТО. Новая девушка Касильяса, имевшая интрижку с Криштиану Роналду

Знакомьтесь с Элисон Экман

Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Футбол | 09.01.2025, 19:43
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
ВИДЕО. Динамо провело тест йо-йо. Кто самый выносливый в команде?
Футбол | 10.01.2025, 05:23
ВИДЕО. Динамо провело тест йо-йо. Кто самый выносливый в команде?
ВИДЕО. Динамо провело тест йо-йо. Кто самый выносливый в команде?
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
Футбол | 09.01.2025, 13:20
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
08.01.2025, 11:03 15
Футбол
«Он дурак?» Реакция фанатов ПСЖ на отказ Забарного от трансфера
«Он дурак?» Реакция фанатов ПСЖ на отказ Забарного от трансфера
08.01.2025, 11:40 13
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
08.01.2025, 07:47 2
Бокс
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
08.01.2025, 17:00 40
Футбол
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
09.01.2025, 06:00 20
Теннис
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
09.01.2025, 16:51 5
Бокс
Роналду назвал самого сложного соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого сложного соперника в своей футбольной карьере
08.01.2025, 08:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем