«Что-то пошло не так». И.о. тренера Эвертона – об увольнении Дайча

Исполняющий обязанности тренера «Эвертона» Лейтон Бейнс прокомментировал победу своей подопечных над клубом «Питерборо» в 1/32 финала Кубка Англии (2:0). Специалист не смог обойти тему увольнения наставника Шона Дайча, указав, что что-то пошло не так внутри клуба.

«Это похоже на то, что делаю я, но в другом контексте, когда нужно взять первую команду. Это был суматошный день, но мне это даже понравилось.

Я думал, что заявка игроков была блестящей. Мы поговорили с ними перед игрой. Потеря тренера – это не то, чего кто-то хочет, на самом деле. Обычно это означает, что что-то пошло не так. Это никогда не зависит от одного человека. Это зависит от многих людей, вовлеченных в это.

Игроки знали, что они должны были показать что-то в ответ на увольнение менеджера – и они это сделали. Они старались играть энергично и делать правильные вещи.

Тренеру пришлось уйти, и это не то, чего все хотят. Вот придет новый менеджер – и откроются возможности.

Это был трудный день. Но я думаю, что во всем этом определенно должны быть надежда и оптимизм. Это то, о чем мы говорили сегодня. Все меняется: футбольный клуб, владельцы, стадион и все, о чем говорят», – сказал Бейнс.

Напомним, что руководство «Эвертона» приняло решение прекратить сотрудничество с Шоном Дайчем за несколько часов до начала матча.