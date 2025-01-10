9 января в рамках 1/32 финала Кубка Англии состоялся поединок между клубами «Эвертон» и «Питерборо».

Матч прошел на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

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Представители АПЛ уверенно одолели соперника, закончив поединок со счетом 2:0. Сначала за «Эвертон» в первом тайме отличился Бету, а уже под занавес матча Илиман Ндиайе реализовал удар с 11 метров.

Ириски вышли в следующий раунд и в ближайшее время узнают следующего оппонента.

Кубок Англии. 1/32 финала, 9 января

«Эвертон» – «Питерборо» – 2:0

Голы: Бету, 42, Ндиайе, 90+8 (пен)

Видеообзор матча: