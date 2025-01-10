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Кубок Англии
Эвертон
09.01.2025 21:45 – FT 2 : 0
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Англия
10 января 2025, 04:50 | Обновлено 10 января 2025, 05:37
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0

Эвертон – Питерборо – 2:0. Надежная игра Миколенко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

10 января 2025, 04:50 | Обновлено 10 января 2025, 05:37
121
0
Эвертон – Питерборо – 2:0. Надежная игра Миколенко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

9 января в рамках 1/32 финала Кубка Англии состоялся поединок между клубами «Эвертон» и «Питерборо».

Матч прошел на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Представители АПЛ уверенно одолели соперника, закончив поединок со счетом 2:0. Сначала за «Эвертон» в первом тайме отличился Бету, а уже под занавес матча Илиман Ндиайе реализовал удар с 11 метров.

Ириски вышли в следующий раунд и в ближайшее время узнают следующего оппонента.

Кубок Англии. 1/32 финала, 9 января

«Эвертон» – «Питерборо» – 2:0

Голы: Бету, 42, Ндиайе, 90+8 (пен)

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
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Эвертон Кубок Англии по футболу Питерборо Юнайтед видео голов и обзор Илиман Ндиайе Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) Виталий Миколенко
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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