Сын Алекса Фергюсона не выпустил Тайлера на матч против Эшли Янга, его отца

Интересная история могла осуществиться в матче 1/32 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Питерборо Юнайтед» (2:0).

39-летний защитник ирисок Эшли Янг мог встретиться на поле со своим 18-летним сыном Тайлером Янгом, но исторический момент так и не случился.

Оба Янги были включены в заявки своих команд, но Тайлер остался на скамейке запасных. Главный тренер «Питерборо» Даррен Фергюсон, сын легендарного Алекса Фергюсона, объяснил свое решение:

«Было тяжело оставить Тайлера на скамье, но я должен был принять решение в пользу команды. При счете 0:2 я бы, возможно, выпустил его, но при 0:1 потребовалась другая замена. Мне нужен был нападающий. Один из игроков «Эвертона» набросился на меня, что было совсем некстати. Мы не благотворительная организация».

Фергюсон произвел последнюю замену на 88-й минуте, а Тайлер так и не появился на поле. После матча Эшли Янг, вышедший на замену на 73-й минуте, написал в соцсети: «Опустошен».

Эта игра могла войти в историю как первое противостояние отца и сына в 154-летней истории Кубка Англии. Случился эмоциональный момент перед матчем, когда отец и сын встретились перед началом игры. Но осталась досада от того, что такой возможности встретиться на поле им не предоставили.

Эшли Янг имеет выдающуюся карьеру с трофеями в составе Манчестер Юнайтед и Интера. Теперь он надеется, что его сын Тайлер будет продолжать семейное наследие на футбольном поле.

