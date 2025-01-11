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Кубок Англии
Эвертон
09.01.2025 21:45 – FT 2 : 0
Питерборо Юнайтед
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Англия
11 января 2025, 04:23 | Обновлено 11 января 2025, 04:39
69
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Сын Алекса Фергюсона не выпустил Тайлера на матч против Эшли Янга, его отца

За «Эвертон» играет 39-летний Эшли Янг, за «Питерборо» – его 18-летний сын

11 января 2025, 04:23 | Обновлено 11 января 2025, 04:39
69
0
Сын Алекса Фергюсона не выпустил Тайлера на матч против Эшли Янга, его отца
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Янг и Тайлер Янг

Интересная история могла осуществиться в матче 1/32 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Питерборо Юнайтед» (2:0).

39-летний защитник ирисок Эшли Янг мог встретиться на поле со своим 18-летним сыном Тайлером Янгом, но исторический момент так и не случился.

Оба Янги были включены в заявки своих команд, но Тайлер остался на скамейке запасных. Главный тренер «Питерборо» Даррен Фергюсон, сын легендарного Алекса Фергюсона, объяснил свое решение:

«Было тяжело оставить Тайлера на скамье, но я должен был принять решение в пользу команды. При счете 0:2 я бы, возможно, выпустил его, но при 0:1 потребовалась другая замена. Мне нужен был нападающий. Один из игроков «Эвертона» набросился на меня, что было совсем некстати. Мы не благотворительная организация».

Фергюсон произвел последнюю замену на 88-й минуте, а Тайлер так и не появился на поле. После матча Эшли Янг, вышедший на замену на 73-й минуте, написал в соцсети: «Опустошен».

Эта игра могла войти в историю как первое противостояние отца и сына в 154-летней истории Кубка Англии. Случился эмоциональный момент перед матчем, когда отец и сын встретились перед началом игры. Но осталась досада от того, что такой возможности встретиться на поле им не предоставили.

Эшли Янг имеет выдающуюся карьеру с трофеями в составе Манчестер Юнайтед и Интера. Теперь он надеется, что его сын Тайлер будет продолжать семейное наследие на футбольном поле.

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
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Эшли Янг Алекс Фергюсон Кубок Англии по футболу Питерборо Юнайтед Эвертон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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