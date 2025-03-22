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  4. Барселона распрощается с пятью игроками. Это принесет клубу большие деньги
Испания
22 марта 2025, 02:35 |
274
0

Барселона распрощается с пятью игроками. Это принесет клубу большие деньги

Каталонцы хотят заработать на трансферах 75 миллионов евро

22 марта 2025, 02:35 |
274
0
Барселона распрощается с пятью игроками. Это принесет клубу большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

Каталонская «Барселона» запланировала большую распродажу летом 2025 года.

По информации испанских СМИ, клуб покинут аж пять футболистов. Летом «Барселона» распрощается с Эриком Гарсией, Ансу Фати, Андреасом Кристенсеном, Пабло Торре и Пау Виктором. Руководство «Барсы» поставило цель заработать на выходных трансферах 75 миллионов евро.

Вырученные от продажи деньги «Барселона» хочет инвестировать в приход новых игроков. Основными целями «каталонцев» являются нападающий Джонатан Дэвид из «Лилля» и Джонатан Та из «Байера».

Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на голкипера, которого хочет подписать «Реал».

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Пабло Торре Пау Виктор Джонатан Дэвид Джонатан Та Ансу Фати Эрик Гарсия Андреас Кристенсен трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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