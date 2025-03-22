Барселона распрощается с пятью игроками. Это принесет клубу большие деньги
Каталонцы хотят заработать на трансферах 75 миллионов евро
Каталонская «Барселона» запланировала большую распродажу летом 2025 года.
По информации испанских СМИ, клуб покинут аж пять футболистов. Летом «Барселона» распрощается с Эриком Гарсией, Ансу Фати, Андреасом Кристенсеном, Пабло Торре и Пау Виктором. Руководство «Барсы» поставило цель заработать на выходных трансферах 75 миллионов евро.
Вырученные от продажи деньги «Барселона» хочет инвестировать в приход новых игроков. Основными целями «каталонцев» являются нападающий Джонатан Дэвид из «Лилля» и Джонатан Та из «Байера».
Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на голкипера, которого хочет подписать «Реал».
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