Барселона распрощается с пятью игроками. Это принесет клубу большие деньги

Каталонская «Барселона» запланировала большую распродажу летом 2025 года.

По информации испанских СМИ, клуб покинут аж пять футболистов. Летом «Барселона» распрощается с Эриком Гарсией, Ансу Фати, Андреасом Кристенсеном, Пабло Торре и Пау Виктором. Руководство «Барсы» поставило цель заработать на выходных трансферах 75 миллионов евро.

Вырученные от продажи деньги «Барселона» хочет инвестировать в приход новых игроков. Основными целями «каталонцев» являются нападающий Джонатан Дэвид из «Лилля» и Джонатан Та из «Байера».

Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на голкипера, которого хочет подписать «Реал».