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Испания
19 марта 2025, 01:38 |
111
0

Барселона нацелилась на голкипера, которого хочет подписать Реал

Каталонцев заинтересовал Лукас Шевалье

19 марта 2025, 01:38 |
111
0
Барселона нацелилась на голкипера, которого хочет подписать Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Шевалье

Каталонская «Барселона» рассчитывает в летнее трансферное окно приобрести голкипера.

По информации испанских СМИ, летом «сине-гранатовые» приложат максимум усилий, чтобы приобрести Лукаса Шевалье, который сейчас играет за французский «Лилль». «Барса» видит в Шевалье потенциального первого номера команды на долгие годы.

В этом сезоне на клубном уровне Шевалье провел 38 матчей, пропустил 42 гола и 11 раз сохранил ворота на замке.

Трансферная стоимость Шевалье оценивается в 30 миллионов евро. На Лукаса также претендует и «Реал».

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Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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