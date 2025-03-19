Барселона нацелилась на голкипера, которого хочет подписать Реал
Каталонцев заинтересовал Лукас Шевалье
Каталонская «Барселона» рассчитывает в летнее трансферное окно приобрести голкипера.
По информации испанских СМИ, летом «сине-гранатовые» приложат максимум усилий, чтобы приобрести Лукаса Шевалье, который сейчас играет за французский «Лилль». «Барса» видит в Шевалье потенциального первого номера команды на долгие годы.
В этом сезоне на клубном уровне Шевалье провел 38 матчей, пропустил 42 гола и 11 раз сохранил ворота на замке.
Трансферная стоимость Шевалье оценивается в 30 миллионов евро. На Лукаса также претендует и «Реал».
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