Барселона нацелилась на голкипера, которого хочет подписать Реал

Каталонская «Барселона» рассчитывает в летнее трансферное окно приобрести голкипера.

По информации испанских СМИ, летом «сине-гранатовые» приложат максимум усилий, чтобы приобрести Лукаса Шевалье, который сейчас играет за французский «Лилль». «Барса» видит в Шевалье потенциального первого номера команды на долгие годы.

В этом сезоне на клубном уровне Шевалье провел 38 матчей, пропустил 42 гола и 11 раз сохранил ворота на замке.

Трансферная стоимость Шевалье оценивается в 30 миллионов евро. На Лукаса также претендует и «Реал».