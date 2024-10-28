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Испания
28 октября 2024, 01:48 | Обновлено 28 октября 2024, 02:24
401
0

Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого

Лукас Шевалье заинтересовал «галактикос»

28 октября 2024, 01:48 | Обновлено 28 октября 2024, 02:24
401
0
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Шевалье

В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Барселона» победила со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Андрей пропустил четыре гола и сделал три сейва.

После этого матча президент «Реала» Флорентино Перес принял решение приобрести еще одного вратаря для усиления конкуренции, речь идет о Лукасе Шевалье из «Лилля». Несмотря на продление контракта Лунина с «Реалом», в клубе не исключают его уход. Учитывая частые травмы Тибо Куртуа, Шевалье – кандидат на место в основном составе в недалеком будущем.

В этом сезоне Шевалье провел 16 матчей, пропустил 15 голов и семь раз отыграл на ноль.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин трансферы Ла Лиги Лилль
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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