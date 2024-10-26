Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Во втором тайме защита мадридской команды была безобразной
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Чемпионат Испании по футболу. 11 тур
«Реал» – «Барселона» – 0:4
Голы: Левандовски, 54, 56, Ямал , 77, Рафинья, 84
Предупреждение: Касадо, 44, Кунде, 69 , Иньиго Мартинес, 75, Пенья, 83 – Милитао, 87
«Реал»: Лунин – Васкес, Рюдигер, Милитао, Менди (Фран Гарсия, 86) – Тчуамени (Модрич, 63), Камавинга (Диас, 77), Вальверде – Беллингем – Винисиус, Мбаппе
«Барселона»: Пенья – Кунде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Бальде — Педри (Гави, 87), Касадо (Ольмо, 65), Фермин Лопес (де Йонг, 46) – Ямал, Левандовски, Рафинья
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы проиграли «Лас-Пальмасу»
Британский экс-боксер считает, что Усик показывал бы достойные результаты в эту эпоху
Флику респект! Не ныл, не плакал, что денег нет, при этом его футбол не может не подкупать - молниеносный, искрометный, просто класс!
Барселона обновилась и начинает возрождаться. И молодцы.
Если посмотреть повтор, то во время забивания голов один-два игрока пытались бороться или изображать борьбу, а остальные просто смотрели.
Ну третій можливо в ближній. Але і Ямал прошив .
Это его мама втюхала его в команду.
На вихід.