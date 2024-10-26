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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
26.10.2024 22:00 – FT 0 : 4
Барселона
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Испания
26 октября 2024, 23:56 | Обновлено 27 октября 2024, 00:00
1415
33

Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча

Во втором тайме защита мадридской команды была безобразной

26 октября 2024, 23:56 | Обновлено 27 октября 2024, 00:00
1415
33
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Чемпионат Испании по футболу. 11 тур

«Реал» – «Барселона» – 0:4

Голы: Левандовски, 54, 56, Ямал , 77, Рафинья, 84

Предупреждение: Касадо, 44, Кунде, 69 , Иньиго Мартинес, 75, Пенья, 83 – Милитао, 87

«Реал»: Лунин – Васкес, Рюдигер, Милитао, Менди (Фран Гарсия, 86) – Тчуамени (Модрич, 63), Камавинга (Диас, 77), Вальверде – Беллингем – Винисиус, Мбаппе

«Барселона»: Пенья – Кунде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Бальде — Педри (Гави, 87), Касадо (Ольмо, 65), Фермин Лопес (де Йонг, 46) – Ямал, Левандовски, Рафинья

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 34
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Viktor Shuper
маю питання до Луніна лише коли забивали четвертий. а так усе по ділу, решту м'ячів навряд чи хтось витягнув би. захист Реалу був тупо на полі відсутній. а Мбаппе клоун, звісно, усі моменти розтринькав 
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+5
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Harun Bakircioğlu
А Реал в лице Мбаппе подписал себе проблем, эффективность ниже плинтуса, занимает чьето место за 50 миллионов в год. Mr. Offside.
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+5
Harun Bakircioğlu
Две впечатляющие победы на одной неделе. Такими темпами вернутся все глоры Барсы.
Флику респект! Не ныл, не плакал, что денег нет, при этом его футбол не может не подкупать - молниеносный, искрометный, просто класс!
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+5
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Игорь
Флик-Гений. За неделю камня на камне не оставить от Баварии и Реала 👏
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+3
TolsTIyELF
Объективно говоря Лунин не виноват, все кто смотрел матч видели что игроки Реала были тяжелыми и просто никакими, особенно мбапе, но велики голкипер взял бы хотя бы один.
Барселона обновилась и начинает возрождаться. И молодцы.
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+2
pol-55
Кажись Реал не аналізував гру Барси з Баєрном,3-4 голи припишуть Луніну.
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+2
odiniznashih
Практически все голы были забиты один-на-один с вратарём. Защиты не было. Никто ни разу не бросался под мяч.
Если посмотреть повтор, то во время забивания голов один-два игрока пытались бороться или изображать борьбу, а остальные просто смотрели.
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+1
Victor QA
3 и 4 Лунин мог бы отбить  , если хочет быть основным
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+1
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NATS
И это с учетом, что у Реала был на один день отдыха больше
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+1
255547
Эту Барселону строили другие тренеры, они и в водили в состав тех игроков которые играют сейчас, сейчас они просто разкрылись, это как с предыдущей Барселоной, когда её тренировал Райкард, и так же давал шанс тем игрокам, а потом пришёл Гвардиола и команда заиграла, а сам Гвардиола, построил только Манчестер Сити, самостоятельно 
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0
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Болела
Які питання до Луніна в 4 голі не можу зрозуміти? Захисник програв боротьбу , вихід один в один, за всіма канонами воротар виходить і скорочує кути. Просто Рафінья виконав.
Ну третій можливо в ближній. Але і Ямал прошив .
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0
odiniznashih
Ну а по Мбаппе отдельный вопрос . Парня сильно переоценили. Очень большое у него самомнение.
Это его мама втюхала его в команду.
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0
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GloryUkraine
Реал провалив гру на всі 100%. 
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0
Viktor Shuper
мене взагалі дуже здивувало наскільки ж легко гравці Барси рвали оборону Реалу. давно не бачив щоб Реал отак легко хтось відчпокав
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0
Jerry Berns
АНЧЕЛОТТИ: «У меня на Эль-Класико есть неожиданный козырь» - Лунін
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0
contr
Куртуа зносить всіх в штрафній а Лунін стоїть на лінії якби в труси насрав😂
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0
Фанькин кот
Круто! Барса красавчики, Ямал - будущее воплощение Месси!👏👏👏
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0
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Sukiyaki
"Вічнозапасний" зробив серйозний крок. 
На вихід. 
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-1
KirTheKing
Лунин не виноват в этих голах. только что передали: матч аннулирован !! в апреле будет переигровка !!
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-1
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contr
Лунін - дніщеее ☝️
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-16
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