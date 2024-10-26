Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча

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Чемпионат Испании по футболу. 11 тур

«Реал» – «Барселона» – 0:4

Голы: Левандовски, 54, 56, Ямал , 77, Рафинья, 84

Предупреждение: Касадо, 44, Кунде, 69 , Иньиго Мартинес, 75, Пенья, 83 – Милитао, 87

«Реал»: Лунин – Васкес, Рюдигер, Милитао, Менди (Фран Гарсия, 86) – Тчуамени (Модрич, 63), Камавинга (Диас, 77), Вальверде – Беллингем – Винисиус, Мбаппе

«Барселона»: Пенья – Кунде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Бальде — Педри (Гави, 87), Касадо (Ольмо, 65), Фермин Лопес (де Йонг, 46) – Ямал, Левандовски, Рафинья

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА