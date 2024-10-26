Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
26.10.2024 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 октября 2024, 08:44 |
135
0

Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11 тура испанской Ла лиги

26 октября 2024, 08:44 |
135
0
Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча
Х. Андрей Лунин

В субботу, 26 октября, состоится поединок 11 тура испанской Ла лиги, в котором будут играть мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Игра пройдет в Мадриде на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00 по Киеву.

Команды в чемпионате занимают соответственно второе и первое место – «Барселона» девять раз выиграла и раз проиграла, а «Реал» еще не проигрывал, но в десяти матчах трижды сыграл вничью. Среди недели команды одержали победы в Лиге чемпионов, разгромив немецкие команды. «Барселона» переиграла бывшую команду своего главного тренера «Баварию» со счетом 4:1, а «Реал», пропустив от «Боруссии» дважды, вместо этого забил пять раз.

В «Эль класико» должен сыграть украинец Андрей Лунин, поскольку у его конкурента Тибо Куртуа произошел рецидив старой травмы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Реал» – «Барселона» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
26 октбря 2024 -
22:00
Барселона
Тотал голов больше 3.0 3.0 Сделать ставку
По теме:
Лас-Пальмас – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Ламин Ямал шокировал своим появлением на публике перед Класико
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Футбол | 25 октября 2024, 12:09 7
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити

Норвежский нападающий имеет желание выступать за мадридский «Реал»

Умом понять Динамо можно. А вот сердцем – вряд ли
Футбол | 25 октября 2024, 11:21 104
Умом понять Динамо можно. А вот сердцем – вряд ли
Умом понять Динамо можно. А вот сердцем – вряд ли

Валерий Василенко – о сливе «бело-синих» в Риме

Александрия – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.10.2024, 06:58
Александрия – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Манчестер Сити – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26.10.2024, 08:52
Манчестер Сити – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Бокс | 25.10.2024, 09:46
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
26.10.2024, 07:44 2
Футбол
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 19
Футбол
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
24.10.2024, 12:30 4
Бокс
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
24.10.2024, 23:05 3
Бокс
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
24.10.2024, 22:29
Футбол
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
24.10.2024, 19:16
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
25.10.2024, 13:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем