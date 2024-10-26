Реал Мадрид

В субботу, 26 октября, состоится поединок 11 тура испанской Ла лиги, в котором будут играть мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Игра пройдет в Мадриде на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00 по Киеву.

Команды в чемпионате занимают соответственно второе и первое место – «Барселона» девять раз выиграла и раз проиграла, а «Реал» еще не проигрывал, но в десяти матчах трижды сыграл вничью. Среди недели команды одержали победы в Лиге чемпионов, разгромив немецкие команды. «Барселона» переиграла бывшую команду своего главного тренера «Баварию» со счетом 4:1, а «Реал», пропустив от «Боруссии» дважды, вместо этого забил пять раз.

В «Эль класико» должен сыграть украинец Андрей Лунин, поскольку у его конкурента Тибо Куртуа произошел рецидив старой травмы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Реал» – «Барселона» в украинской версии сайта.