Хет-трик Рафиньи, голы Левандовски и Кейна. Барселона разгромила Баварию

В третьем туре основного раунда встречались команды, которые в двух предыдущих матчах набрали по три очка. Кроме того, противостояние «Барселоны» и «Баварии» было интересно персонами Левандовски и Флика, которые в свое время оставили заметный след в истории немецкой команды, а сейчас защищают цвета каталонцев. Также все помнят ковидный четвертьфинал Лиги чемпионов 2020 года, в котором «Бавария» уничтожила «Барселону» со счетом 8:2, а возглавлял немецкую команду как раз Ханси Флик.

Однако в отчетном матче каталонцам удалось взять реванш за поражение. Конечно, выиграть 8:2 «блаугранас» не сумели, но счет 4:1 тоже неплохой. Уже на первой минуте Рафинья реализовал выход один на один. И пусть почти сразу Кейн забил два гола, из которых засчитали только второй, однако к концу тайма счет был уже 3:1 – сначала Левандовски забил бывшей команде (Роберт не стал праздновать гол), а затем Рафинья после контратаки оформил дубль.

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Во втором тайме бразилец забил и в третий раз при очередной плохой игре центральных защитников «Баварии». Немецкая команда больше владела мячом на протяжении игры, но выжать что-либо существенное из этого не смогла.

6 ноября в четвертом туре команды будут играть против «Црвены Звезды» и «Бенфики» соответственно.

Лига чемпионов. Основной раунд. 3 тур

«Барселона» – «Бавария» – 4:1

Голы: Рафинья, 1, 45, 54 , Левандовски, 37 – Кейн, 18

Предупреждение: Киммих, 28

«Барселона»: Пенья – Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде – Педри (Гави, 85), Касадо, Фермин Лопес (де Йонг, 62) – Ямал (Фати, 85), Левандовски (Виктор Пау, 85), Рафинья (Ольмо, 75)

«Бавария»: Нойер – Дэвис, Ким Мин Дже, Упамекано, Геррейру – Полинья (Горецка, 60), Киммих, Гнабри (Сане, 60) – Мюллер (Мусиала, 60), Олисе (Коман, 60), Кейн

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

БАРСЕЛОНА - БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА