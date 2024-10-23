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Лига Чемпионов
Барселона
23.10.2024 22:00 – FT 4 : 1
Бавария
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 23:55 | Обновлено 24 октября 2024, 01:16
724
9

Хет-трик Рафиньи, голы Левандовски и Кейна. Барселона разгромила Баварию

Каталонская команда отомстила за 2:8

23 октября 2024, 23:55 | Обновлено 24 октября 2024, 01:16
724
9
Хет-трик Рафиньи, голы Левандовски и Кейна. Барселона разгромила Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine

В третьем туре основного раунда встречались команды, которые в двух предыдущих матчах набрали по три очка. Кроме того, противостояние «Барселоны» и «Баварии» было интересно персонами Левандовски и Флика, которые в свое время оставили заметный след в истории немецкой команды, а сейчас защищают цвета каталонцев. Также все помнят ковидный четвертьфинал Лиги чемпионов 2020 года, в котором «Бавария» уничтожила «Барселону» со счетом 8:2, а возглавлял немецкую команду как раз Ханси Флик.

Однако в отчетном матче каталонцам удалось взять реванш за поражение. Конечно, выиграть 8:2 «блаугранас» не сумели, но счет 4:1 тоже неплохой. Уже на первой минуте Рафинья реализовал выход один на один. И пусть почти сразу Кейн забил два гола, из которых засчитали только второй, однако к концу тайма счет был уже 3:1 – сначала Левандовски забил бывшей команде (Роберт не стал праздновать гол), а затем Рафинья после контратаки оформил дубль.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором тайме бразилец забил и в третий раз при очередной плохой игре центральных защитников «Баварии». Немецкая команда больше владела мячом на протяжении игры, но выжать что-либо существенное из этого не смогла.

6 ноября в четвертом туре команды будут играть против «Црвены Звезды» и «Бенфики» соответственно.

Лига чемпионов. Основной раунд. 3 тур

«Барселона» – «Бавария» – 4:1

Голы: Рафинья, 1, 45, 54 , Левандовски, 37 – Кейн, 18

Предупреждение: Киммих, 28

«Барселона»: Пенья – Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде – Педри (Гави, 85), Касадо, Фермин Лопес (де Йонг, 62) – Ямал (Фати, 85), Левандовски (Виктор Пау, 85), Рафинья (Ольмо, 75)

«Бавария»: Нойер – Дэвис, Ким Мин Дже, Упамекано, Геррейру – Полинья (Горецка, 60), Киммих, Гнабри (Сане, 60) – Мюллер (Мусиала, 60), Олисе (Коман, 60), Кейн

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

БАРСЕЛОНА - БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Барселона Бавария Лига чемпионов Барселона - Бавария отчеты Рафинья Диас Роберт Левандовски Гарри Кейн
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 9
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andre_lui
Флік свого часу розбив Барсу 8-2, тепер відпрацьовує за Барселону. Половину боргу сьогодні повернув
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+2
Boodya
Зробили все для топів в цьому сезоні, але Астон Вілла, Монако, Брест іт.д ломають всі плани))
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0
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Harun Bakircioğlu
Вполне ожидаемо. Когда вы берете тренером того, кто вывел Бернли в пердив, то чего ждете? Что он будет щелкать как орехи мастодонтов футбольной индустрии? Это мягко говоря наивно. Хотя у Компани еще результаты даже ничего, думал будет намного хуже.
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0
sarnet32
По календарю у Баварії легші будуть суперники. Звісно тільки диво дасть шанс поборотись за топ -8 , де велика вірогідність будуть всі 4 англійські клуби
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Первый Среди Равных
Абсолютні позорники, які не обіграють нікого крім Динамо Загреб. Які якби не різниця м'ячів уже б випали за 25-те місце. Бажаю вам заняти заслужене 30-те місце і нікуди не вийти, а краще саморозпустіться нафіг. ФК Баварія Мюнхен повинен припинити існування назавжди. 
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-6
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