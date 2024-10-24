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Лига Чемпионов
Барселона
23.10.2024 22:00 – FT 4 : 1
Бавария
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Лига чемпионов
24 октября 2024, 01:58 | Обновлено 24 октября 2024, 02:07
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ФЛИК: «У меня никогда не было такого футболиста, как Рафинья»

Наставник «Барселоны» доволен победным результатом в матче с «Баварией»

24 октября 2024, 01:58 | Обновлено 24 октября 2024, 02:07
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ФЛИК: «У меня никогда не было такого футболиста, как Рафинья»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси-Дитер Флик

23 октября состоялись заключительные матчи третьего тура Лиги чемпионов.

Испанская «Барселона» на стадионе Олимпико в Каталонии разгромила немецкую «Баварию» со счетом 4:1. Автором хет-трика в матче стал вингер хозяев Рафинья.

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Главный тренер «Барселоны» Ханси-Дитер Флик поделился мыслями о разгромной победе над «Баварией».

«Я очень доволен тем, как команда реализовала мою стратегию. Мы вели со счетом 1:0 и начали слишком прекрасно, но затем немного приостановились. Они заслужили сравнять счет, потому что играли хорошо, однако мы отыгрались, проявили смелость и начали много владеть мячом. Я думаю, то, как мы создавали моменты и как мы их реализовывали, было невероятным зрелищем.

Я был абсолютно доволен тем, как они справлялись с периодами, когда была угроза от соперника, а также как они концентрировались в на игре. Это качество, которым мои футболисты действительно обладают – удерживание мяч. А также умеют находить правильные позиции – приятно это видеть.

У меня фантастическая команда и игроки невероятные. Но у меня никогда не было такого футболиста, как Рафинья, потому что он невероятно динамичен как с мячом, так и без него. Его скорость фантастическая, но, в конце концов, это тот тип игрока, который нужен каждой команде, но только у нас он есть».

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде:

«Победить так — это здорово. Отличный вечер Лиги чемпионов против такого сильного соперника, как «Бавария». Такой результат добавляет уверенности. Это то, что мы выстраивали, но это было наше первое действительно серьезное испытание, и мы показали отличную игру. После нашего первого гола возникли небольшие проблемы, но после второго мы не оглядывались назад.

Рафинья – великолепен. Он всегда был таким. Мы пришли в этот клуб в одно и то же время, и он всегда выкладывался на 100% и в хорошие, и в плохие времена. Он работает усердно и отдает все ради своих товарищей по команде. Я так рад за него сегодня».

Полузащитник «Барселоны», а также автор хет-трика, Рафинья:

«Эта замечательная неделя еще не закончилась. Я в восторге от того, что сыграл свой 100-й матч в этой прекрасной футболке. Это была особенная игра, и я запомню ее на всегда. Но пришло время настраиваться на следующий матч.

Мы упорно трудились. Мы знали, что чем дальше мы будем от наших ворот, тем лучше для нас. Это было невероятно сложная игра, но мы продемонстрировали, что находимся на верном пути».

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Ханс-Дитер Флик Барселона Лига чемпионов Рафинья Диас Жюль Кунде Бавария Барселона - Бавария
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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