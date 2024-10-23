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Барселона
23.10.2024 22:00 - : -
Бавария
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 06:07 |
84
0

Барселона – Бавария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура основного раунда Лиги чемпионов

23 октября 2024, 06:07 |
84
0
Барселона – Бавария. Текстовая трансляция матча
Х

В среду, 23 октября, состоится поединок 3 тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором будут играть каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдет в Барселоне (Испания) на поле стадиона «Камп Ноу», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Донецкий «Шахтер» опять выступил на евроарене неудачно, поэтому можем теперь переключиться на топовые матчи Лиги чемпионов, одним из которых станет противостояние в Барселоне.

Каталонцы стартовали в ЛЧ с поражения от «Монако» и победы над «Янг Бойзом». «Бавария» же тоже набрала только три очка, сначала уничтожив загребское «Динамо», а затем уступив «Астон Вилле». Интересным противостояние будет в контексте персон форварда Роберта Левандовски и тренера Ханси Флика, ранее небезуспешно приводили «Баварию» к триумфам в Германии и Европе, а ныне защищают цвета «Барселоны».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Бавария» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Барселона
23 октбря 2024 -
22:00
Бавария
ТБ 3.5 1.95 Сделать ставку
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Барселона Бавария Лига чемпионов прогнозы на футбол Барселона - Бавария текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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