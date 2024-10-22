Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Лига Чемпионов
Арсенал
22.10.2024 22:00 – FT 1 : 0
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 октября 2024, 23:56 | Обновлено 23 октября 2024, 00:37
1836
68

Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу

«Горняки» потерпели второе поражение в Лиге чемпионов

22 октября 2024, 23:56 | Обновлено 23 октября 2024, 00:37
1836
68
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine

Стартовый состав «Шахтера» на игру 3 тура ЛЧ против лондонского «Арсенала», в принципе, особо не удивлял. То, что Степаненко остался в запасе, выглядело логичным, учитывая недавнее повреждение капитана «горняков». Его заменил Крыськив, которому компанию в центре поля составили Судаков и Бондаренко. На острие вышел в маске Даниил Сикан, левого вингера играл Эгиналду.

У «Арсенала» травмированных хватало. Наш Александр Зинченко вроде и восстановился, попал в запас, но на поле, как и в последнем матче АПЛ, в старте не вышел.

Игру лондонцы, как и положено хозяевам, начали уверенно, забрав мяч к своим ногам и методично атакуя. А если и не атаковали, то держали мяч, заставляя «Шахтер» делать то, что он очень не любит – отбирать. Владение выглядело совсем унизительным. Если не проверять на статистических порталах, визуально выглядело как 80 на 20.

Очень активен был Троссард, который не стеснялся бить по воротам с любых позиций. Да и другие «канониры» периодически «стреляли» издали – и Мартинелли, и Райс, и даже Калафьори. «Шахтер» ответил разве что несильным ударом Эгиналду, абсолютно не ставшим проблемой для Райи.

Getty Images/Global Images Ukraine

При такой игре гол в ворота «Шахтера» был вопросом времени, и он произошел. Мартинелли слева вошел в штрафную и со среднего расстояния пробил в ближний угол. Мяч немного задел кого-то, попал в стойку, тогда отлетел в «пятую точку» Дмитрия Ризныка и закатился за линию ворот, кипер пытался исправиться, но явно не успевал.

Вряд ли в голе была вина вратаря, тем более, Ризнык спас за минуту до конца первого тайма, в шпагате отразив низовой удар Жезуса. А перед этим у его ворот был еще один супермомент, но там главным героем стал Матвиенко, на секунду опередивший Хаверца и ногой вынесший мяч, который форвард лондонцев уже собирался головой занести в ворота. Опасная игра, но арбитр не стал вмешиваться.

Второй тайм стал продолжением первого. «Арсенал» атаковал, «Шахтер» защищался, Ризнык спасал – например, после удара Мартинелли в ближний угол. Да и удары с разных позиций никуда не девались, они не были слишком точными, но все же.

Getty Images/Global Images Ukraine

Разве что владение мячом стало почти равным, но это в опасные моменты не конвертировалось. Если и удавалось «горнякам» доходить до чужой штрафной, последний пас был неточным и ничего серьезного не происходило. Тем временем, травмировался Калафьори, но Зинченко не вышел на поле.

Сразу же счет мог удваиваться. Валерий Бондарь неуклюже махал рукой в ​​своей штрафной, в нее попал мяч и арбитр не имел другого выхода, как ставить пенальти после просмотра видеоповтора. Однако Троссард бесхитростно пробил по центру с точки, а Ризнык, хоть и завалился вправо, ногами сумел отбить, оставив шансы своей команде.

На кураже «Шахтер» побежал атаковать, однако «Арсенал» грамотно убивал время. Но «горняки» все же имели свои шансы, только дальний неплохой удар Педриньо вытащил Райя, а Марлон Гомес с выгодной позиции пробил не головой, а то ли плечом, то ли шеей с закономерным результатом.

Getty Images/Global Images Ukraine

1:0 – после трех туров у «Арсенала» семь очков, в «Шахтера» одно и ноль забитых. В четвертом туре команды 6 ноября будут играть против «Интера» и «Янг Бойз» соответственно.

Лига чемпионов. 3-й тур

«Арсенал» Лондон – «Шахтер» Донецк – 1:0

Нереализованный пенальти: Троссард, 77 (вратарь).

Ризнык, 29 автогол

Уайт, 34, Мартинелли, 84 - Станич, 81 (за пределами поля)

«Арсенал»: Райя, Уайт (Мерино, 46), Салиба, Габриэл, Калафьори (Льюис-Скелли, 71), Райс, Партей, Троссард (Жоржиньо, 88), Жезус (Стерлинг, 68), Мартинелли, Гавертц.

«Шахтер»: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко (Марлон, 87), Судаков, Зубков (Педриньо, 64), Эгиналду (Траоре, 84), Сикан (Кевин, 64).

Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция).

Стадион: «Эмирейтс Стэдиум» (Лондон).

АРСЕНАЛ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Реал – Боруссия Д – 5:2. Безумный хет-трик Вини. Видео голов и обзор матча
Безумный матч и камбек с 0:2. Реал в игре с семью голами разбил Боруссию
Гол на последних минутах. Штутгарт вырвал победу у Ювентуса
Арсенал Лондон Лига чемпионов отчеты Арсенал - Шахтер Шахтер Донецк
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Бокс | 22 октября 2024, 07:47 6
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг

Именитый британец готов провести бой с Майком Тайсоном

Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Футбол | 22 октября 2024, 07:11 8
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку

Александр признал, что был неправ в конфликте с тренером Манчестер Сити

Хороший пример. Шахтер U-19 одолел Арсенал в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 22.10.2024, 17:03
Хороший пример. Шахтер U-19 одолел Арсенал в Юношеской лиге УЕФА
Хороший пример. Шахтер U-19 одолел Арсенал в Юношеской лиге УЕФА
Арсенал – Шахтер – 1:0. Автогол Ризныка и сейв с пенальти. Видеообзор матча
Футбол | 23.10.2024, 00:11
Арсенал – Шахтер – 1:0. Автогол Ризныка и сейв с пенальти. Видеообзор матча
Арсенал – Шахтер – 1:0. Автогол Ризныка и сейв с пенальти. Видеообзор матча
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Бокс | 22.10.2024, 09:57
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Комментарии 68
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
8number
Рахунок не поганий, а останні 10 хвилин так взагалі залікові. Прогрес прямо, а ви Пушич Пушич ))
Ответить
+8
avk2307
Ровно так и прогнозировал. Игра скучная , т.к. Арсеналу не  важно с каким счетом победить было и надо силы на Ливерпуль экономить, а Шахтер не мог в ворота попасть   а временами и подойти к воротам  не мог. 
Ну что поделаешь, такой уровень нашей УПЛ и игроков и тренеров. У Динамо с Ромой будет где то такая же игра в плане зрелищности. Но надеюсь Динамо больше по воротам будет бить и забьет.
Ответить
+4
Alex T
Турнут маринку очевидно, такой шахта безвольно беззубой не была оч давно 
Ответить
+4
turist86
Різник Лев матчу.
Палкін, хто там ще шикується у чергу за Судаковим?
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
sania
Арсенал не хотів, Шахтар не міг. Сьогодні футболу я не побачив.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Віктор Коробка
За другий тайм - не соромно. Але бажано б так грати усю гру.
Ответить
+3
KAA82
KAA82
21.10.2024 19:06
@PUMA полтавская шлюха, а если Арс минимально 1-0 Шахту победит? Ты же последние мамкины деньги просрешь.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Лига
Арсенал на классе выиграл  могли как проиграть разгромно, и могли даже сыграть в ничейку был шанс в конце матча 
Ответить
+2
Harun Bakircioğlu
Шахтер в топ-4. В топ-4 команд, которые после трех туров не забили ни одного гола. Завтра могут оказаться в топ-2.
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Alex
Совсем уж боятся и уважают наши команды соперников в начале игры . Дают себя прижимать к воротам. Сколько можно еще  проиграть что бы поменять тактику 
Ответить
+1
MaximusOne
Зубков сьогодні був як розумово відсталий.
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
TolsTIyELF
хуже матвиенко только бондарь, все бразильцы никчемные.
Можно задавливать англичат немцев и итальянцев но нужен тренер который избавится от матвиенко и бразильцев
Ответить
+1
Игорь
Лучший игрок матча - Педриньйо , за минуту создал больше,чем вся команда за 3 матча, будем надеяться не последовало удар в СТВОР!!! В этой компании. Эгиналду-недоразумение,  Зуб-дуб , с Сикана бронежилеты шить надо-отскакивает капитально от него,  Бондарь стабилен,как обычно г*вно
Ответить
+1
xyst78
Сама ніяка команда АПЛ яку я бачив за останні роки. Без суддів взагалі гімно. Біда в тому що наші ще гірші
Ответить
+1
Remark
Пристойний рахунок!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
MaximusOne
Реально с таким Арсеналом нужно было играть с самого начала, а не боятся.
Ответить
+1
xyst78
Кроти-колхоз але  в даній ситуаціії, лондонці дюсш
Ответить
0
Ukraine
Бачив тільки 2 тайм.
Гра під кінець набула потрібно темпу зі сторони Шахти.
Звісно не наш рівень, але краще не зіграв би ні один клуб ЧУ.
Перемог в наступних матчах.
Потрібні бали
Ответить
0
Tower Bridge
Ювентусу кислей.
Ответить
0
Макс Максов
Є перший удар в ствір! За три тури ЛЧ...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
21.10.2024, 20:20 2
Футбол
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
22.10.2024, 08:29 2
Бокс
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
21.10.2024, 01:55 2
Бокс
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
22.10.2024, 11:11 6
Футбол
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:59 3
Бокс
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
21.10.2024, 15:04 42
Футбол
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
21.10.2024, 00:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем