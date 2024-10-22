Стартовый состав «Шахтера» на игру 3 тура ЛЧ против лондонского «Арсенала», в принципе, особо не удивлял. То, что Степаненко остался в запасе, выглядело логичным, учитывая недавнее повреждение капитана «горняков». Его заменил Крыськив, которому компанию в центре поля составили Судаков и Бондаренко. На острие вышел в маске Даниил Сикан, левого вингера играл Эгиналду.

У «Арсенала» травмированных хватало. Наш Александр Зинченко вроде и восстановился, попал в запас, но на поле, как и в последнем матче АПЛ, в старте не вышел.

Игру лондонцы, как и положено хозяевам, начали уверенно, забрав мяч к своим ногам и методично атакуя. А если и не атаковали, то держали мяч, заставляя «Шахтер» делать то, что он очень не любит – отбирать. Владение выглядело совсем унизительным. Если не проверять на статистических порталах, визуально выглядело как 80 на 20.

Очень активен был Троссард, который не стеснялся бить по воротам с любых позиций. Да и другие «канониры» периодически «стреляли» издали – и Мартинелли, и Райс, и даже Калафьори. «Шахтер» ответил разве что несильным ударом Эгиналду, абсолютно не ставшим проблемой для Райи.

Getty Images/Global Images Ukraine

При такой игре гол в ворота «Шахтера» был вопросом времени, и он произошел. Мартинелли слева вошел в штрафную и со среднего расстояния пробил в ближний угол. Мяч немного задел кого-то, попал в стойку, тогда отлетел в «пятую точку» Дмитрия Ризныка и закатился за линию ворот, кипер пытался исправиться, но явно не успевал.

Вряд ли в голе была вина вратаря, тем более, Ризнык спас за минуту до конца первого тайма, в шпагате отразив низовой удар Жезуса. А перед этим у его ворот был еще один супермомент, но там главным героем стал Матвиенко, на секунду опередивший Хаверца и ногой вынесший мяч, который форвард лондонцев уже собирался головой занести в ворота. Опасная игра, но арбитр не стал вмешиваться.

Второй тайм стал продолжением первого. «Арсенал» атаковал, «Шахтер» защищался, Ризнык спасал – например, после удара Мартинелли в ближний угол. Да и удары с разных позиций никуда не девались, они не были слишком точными, но все же.

Getty Images/Global Images Ukraine

Разве что владение мячом стало почти равным, но это в опасные моменты не конвертировалось. Если и удавалось «горнякам» доходить до чужой штрафной, последний пас был неточным и ничего серьезного не происходило. Тем временем, травмировался Калафьори, но Зинченко не вышел на поле.

Сразу же счет мог удваиваться. Валерий Бондарь неуклюже махал рукой в ​​своей штрафной, в нее попал мяч и арбитр не имел другого выхода, как ставить пенальти после просмотра видеоповтора. Однако Троссард бесхитростно пробил по центру с точки, а Ризнык, хоть и завалился вправо, ногами сумел отбить, оставив шансы своей команде.

На кураже «Шахтер» побежал атаковать, однако «Арсенал» грамотно убивал время. Но «горняки» все же имели свои шансы, только дальний неплохой удар Педриньо вытащил Райя, а Марлон Гомес с выгодной позиции пробил не головой, а то ли плечом, то ли шеей с закономерным результатом.

Getty Images/Global Images Ukraine

1:0 – после трех туров у «Арсенала» семь очков, в «Шахтера» одно и ноль забитых. В четвертом туре команды 6 ноября будут играть против «Интера» и «Янг Бойз» соответственно.

Лига чемпионов. 3-й тур

«Арсенал» Лондон – «Шахтер» Донецк – 1:0

Нереализованный пенальти: Троссард, 77 (вратарь).

Ризнык, 29 автогол

Уайт, 34, Мартинелли, 84 - Станич, 81 (за пределами поля)

«Арсенал»: Райя, Уайт (Мерино, 46), Салиба, Габриэл, Калафьори (Льюис-Скелли, 71), Райс, Партей, Троссард (Жоржиньо, 88), Жезус (Стерлинг, 68), Мартинелли, Гавертц.

«Шахтер»: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко (Марлон, 87), Судаков, Зубков (Педриньо, 64), Эгиналду (Траоре, 84), Сикан (Кевин, 64).

Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция).

Стадион: «Эмирейтс Стэдиум» (Лондон).

АРСЕНАЛ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА