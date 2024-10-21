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Лига чемпионов
21 октября 2024, 18:11 | Обновлено 21 октября 2024, 18:52
411
7

Арсенал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Сложнейшее испытание для чемпиона Украины

21 октября 2024, 18:11 | Обновлено 21 октября 2024, 18:52
411
7
Арсенал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября на знаменитой лондонской арене «Эмирейтс» чемпион Украины проведет поединок третьего тура основного раунда Лиги чемпионов. Соперником «горняков» будет вице-чемпион Англии – «Арсенал».

Арсенал

Знаковый лондонский клуб потихоньку возвращается в элиту не только английского, но и континентального футбола.

В минувшем сезоне «Арсенал» до последнего конкурировал с «Манчестер Сити» за чемпионскую корону АПЛ. Но в итоге уступил: команда Артеты финишировала на второй позиции.

Солидно «канониры» выступили и в минувшем розыгрыше чемпионской Лиги. Лондонцы дошли до четвертьфинала, где минимально уступили «Баварии».

Неплохо идут дела у «Арсенала» и в нынешнем сезоне. На данный момент «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, уступая лишь «Ливерпулю» и «Манчестер Сити».

Правда, накануне поединка против чемпиона Украины лондонцы в рамках чемпионата Англии уступили «Борнмуту» нашего Ильи Забарного – 0:2, пропустив оба мяча в конце встречи. Это первое поражение подопечных Артеты в нынешнем сезоне.

В отличие от Забарного, который провел полный поединок, украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко на поле так и не появился: остался среди запасных.

В этой связи весьма интересно, сыграет ли воспитанник «Шахтера», а нынче игрок «Арсенала», против своей бывшей команды.

В Лиге чемпионов «Арсенал» после двух сыгранных матчей имеет в своем активе четыре очка.

Сначала «канониры» расписали боевую ничью с «Аталантой» – 0:0, а затем победили «ПСЖ» – 2:0.

Перед игрой с «Шахтером» в лазарете вице-чемпиона Англии хватает пациентов. Под вопросом участие в ближайшем поединке Эдегора, Томиясу, Уайта, Сака, Тирни и Тимбера.

Микель Артета, главный тренер «Арсенала»:

– Лучший способ оправиться после поражения – использовать боль, которую мы чувствуем сейчас, во вторник. Не жалеть себя из-за красных карточек, потери нашего капитана, одного из наших лучших игроков, и Юрриена Тимбера. Мы вернемся во вторник.

Шахтер

Перед вояжем в столицу Британии «горняки» провели очередной поединок в рамках УПЛ. В Ковалевке «Шахтер» с минимальным счетом одолел тамошний «Колос». Одолел благодаря «самострелу» соперника.

Итоговые три очка – вот, собственно, и все, что можно занести в актив команде Марино Пушича после той встречи, потому что вразумительной игры «Шахтер» не продемонстрировал.

Ну, еще из позитивного можно отметить возвращение в строй форварда «горняков» Сикана, который получил неприятную травму в матче Лиги чемпионов против «Болоньи».

После девяти сыгранных матчей действующий чемпион занимает лишь четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

Еще хуже идут дела у дончан в чемпионской Лиге. После двух стартовых поединков «горняки» могут похвастаться лишь одним добытым очком: в дебютном матче против «Болоньи».

В следующей игре «Шахтер» был бит «Аталантой» – поражение 0:3.

Марино Пушич, главный тренер «Шахтера»:

– У нас матч с «Арсеналом», и сперва у нас будет сложный переезд. У нас сложная логистика, но мы готовы к этому. Попробуем сделать все, чтобы показать свой футбол против такого невероятного соперника. Мы рассматриваем эту встречу как сложное испытание и шанс проявить себя. Мы сделаем все возможное, чтобы продемонстрировать свой рисунок игры.

История противостояний

Предстоящая встреча станет для оппонентов пятой. Все прошлые поединки соперников были сыграны в рамках группового раунда Лиги чемпионов. И пока что паритет: по две победы у каждого. «Арсенал» может похвастаться разгромом «Шахтера» с неприличным счетом 5:1, однако и «горняки» когда-то побеждали «канониров» 3:0. Разница мячей – 9:8 в пользу лондонцев.

Прогноз

Если говорить объективно, без клубных симпатий и предпочтений, то шансы «Шахтера» на удачный исход в этом поединке – призрачные. И дело не только в прогнозах букмекерских контор, дружно отказывающихся верить в чемпиона Украины. Дело, скорее, в самом «Шахтере».

Дончане очень нестабильны в нынешнем сезоне. И очень неубедительны в Лиге чемпионов. Им будет противостоять команда с уязвленным самолюбием после поражения в последнем по счету туре АПЛ. И, в то же время, «Арсенал» сейчас значительно превосходит «Шахтер» и в командной игре, и в индивидуальном мастерстве.

Поэтому приходится констатировать, что наиболее вероятным исходом игры будет поражение нашей команды. Предположим, что матч завершится победой хозяев 2:0.

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори, Райс, Партей, Мерино, Жезус, Хаверц, Мартинелли

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Кевин, Зубков, Сикан.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
22 октбря 2024 -
22:00
Шахтер Донецк
Победа Арсенала 1.12 Сделать ставку
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прогнозы Лига чемпионов Арсенал Лондон Шахтер Донецк Арсенал - Шахтер
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 7
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Pavel_i_CO
Коф на перемогу Арсенала 1.12 Потужно)
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+2
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Saar
4-0 як Аталанта
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0
AK.228
Пожалуй следует Марине проиграть как когда то Йовичевич Фейеноорду…
Может будет принято решение… пока не поздно 
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-5
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