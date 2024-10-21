Арсенал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Сложнейшее испытание для чемпиона Украины
22 октября на знаменитой лондонской арене «Эмирейтс» чемпион Украины проведет поединок третьего тура основного раунда Лиги чемпионов. Соперником «горняков» будет вице-чемпион Англии – «Арсенал».
Арсенал
Знаковый лондонский клуб потихоньку возвращается в элиту не только английского, но и континентального футбола.
В минувшем сезоне «Арсенал» до последнего конкурировал с «Манчестер Сити» за чемпионскую корону АПЛ. Но в итоге уступил: команда Артеты финишировала на второй позиции.
Солидно «канониры» выступили и в минувшем розыгрыше чемпионской Лиги. Лондонцы дошли до четвертьфинала, где минимально уступили «Баварии».
Неплохо идут дела у «Арсенала» и в нынешнем сезоне. На данный момент «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, уступая лишь «Ливерпулю» и «Манчестер Сити».
Правда, накануне поединка против чемпиона Украины лондонцы в рамках чемпионата Англии уступили «Борнмуту» нашего Ильи Забарного – 0:2, пропустив оба мяча в конце встречи. Это первое поражение подопечных Артеты в нынешнем сезоне.
В отличие от Забарного, который провел полный поединок, украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко на поле так и не появился: остался среди запасных.
В этой связи весьма интересно, сыграет ли воспитанник «Шахтера», а нынче игрок «Арсенала», против своей бывшей команды.
В Лиге чемпионов «Арсенал» после двух сыгранных матчей имеет в своем активе четыре очка.
Сначала «канониры» расписали боевую ничью с «Аталантой» – 0:0, а затем победили «ПСЖ» – 2:0.
Перед игрой с «Шахтером» в лазарете вице-чемпиона Англии хватает пациентов. Под вопросом участие в ближайшем поединке Эдегора, Томиясу, Уайта, Сака, Тирни и Тимбера.
Микель Артета, главный тренер «Арсенала»:
– Лучший способ оправиться после поражения – использовать боль, которую мы чувствуем сейчас, во вторник. Не жалеть себя из-за красных карточек, потери нашего капитана, одного из наших лучших игроков, и Юрриена Тимбера. Мы вернемся во вторник.
Шахтер
Перед вояжем в столицу Британии «горняки» провели очередной поединок в рамках УПЛ. В Ковалевке «Шахтер» с минимальным счетом одолел тамошний «Колос». Одолел благодаря «самострелу» соперника.
Итоговые три очка – вот, собственно, и все, что можно занести в актив команде Марино Пушича после той встречи, потому что вразумительной игры «Шахтер» не продемонстрировал.
Ну, еще из позитивного можно отметить возвращение в строй форварда «горняков» Сикана, который получил неприятную травму в матче Лиги чемпионов против «Болоньи».
После девяти сыгранных матчей действующий чемпион занимает лишь четвертое место в турнирной таблице УПЛ.
Еще хуже идут дела у дончан в чемпионской Лиге. После двух стартовых поединков «горняки» могут похвастаться лишь одним добытым очком: в дебютном матче против «Болоньи».
В следующей игре «Шахтер» был бит «Аталантой» – поражение 0:3.
Марино Пушич, главный тренер «Шахтера»:
– У нас матч с «Арсеналом», и сперва у нас будет сложный переезд. У нас сложная логистика, но мы готовы к этому. Попробуем сделать все, чтобы показать свой футбол против такого невероятного соперника. Мы рассматриваем эту встречу как сложное испытание и шанс проявить себя. Мы сделаем все возможное, чтобы продемонстрировать свой рисунок игры.
История противостояний
Предстоящая встреча станет для оппонентов пятой. Все прошлые поединки соперников были сыграны в рамках группового раунда Лиги чемпионов. И пока что паритет: по две победы у каждого. «Арсенал» может похвастаться разгромом «Шахтера» с неприличным счетом 5:1, однако и «горняки» когда-то побеждали «канониров» 3:0. Разница мячей – 9:8 в пользу лондонцев.
Прогноз
Если говорить объективно, без клубных симпатий и предпочтений, то шансы «Шахтера» на удачный исход в этом поединке – призрачные. И дело не только в прогнозах букмекерских контор, дружно отказывающихся верить в чемпиона Украины. Дело, скорее, в самом «Шахтере».
Дончане очень нестабильны в нынешнем сезоне. И очень неубедительны в Лиге чемпионов. Им будет противостоять команда с уязвленным самолюбием после поражения в последнем по счету туре АПЛ. И, в то же время, «Арсенал» сейчас значительно превосходит «Шахтер» и в командной игре, и в индивидуальном мастерстве.
Поэтому приходится констатировать, что наиболее вероятным исходом игры будет поражение нашей команды. Предположим, что матч завершится победой хозяев 2:0.
Ориентировочные составы:
«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори, Райс, Партей, Мерино, Жезус, Хаверц, Мартинелли
«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Кевин, Зубков, Сикан.
22:00
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