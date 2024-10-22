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Арсенал
22.10.2024 22:00 - : -
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
22 октября 2024, 09:30 | Обновлено 22 октября 2024, 09:35
117
0

Арсенал – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка групповой стадии Лиги чемпионов

22 октября 2024, 09:30 | Обновлено 22 октября 2024, 09:35
117
0
Арсенал – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22-го октября, состоится матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и донецкий «Шахтер».

Поединок пройдет в Лондоне, на поле арены «Эмирейтс Стэдиум». Начало – в 21:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В сводной турнирной таблице обновленной Лиги чемпионов «Арсенал» занимает 13-е место, имея 4 очка. «Канониры» вначале сыграли в Италии вничью 0:0 с «Аталантой», а затем дома обыграли «ПСЖ» – 2:0.

У «Шахтера» 1 пункт и 27-я позиция среди 36 клубов. В 1-м туре «горняки» поделили очки с «Болонью» (0:0), после чего проиграли «Аталанте» – 0:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Шахтер Донецк Арсенал Лондон Арсенал - Шахтер текстовая трансляция
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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