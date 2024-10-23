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Лига Чемпионов
Арсенал
22.10.2024 22:00 – FT 1 : 0
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 00:11 | Обновлено 23 октября 2024, 00:54
4227
1

Арсенал – Шахтер – 1:0. Автогол Ризныка и сейв с пенальти. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов 2024/25

23 октября 2024, 00:11 | Обновлено 23 октября 2024, 00:54
4227
1
Арсенал – Шахтер – 1:0. Автогол Ризныка и сейв с пенальти. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Шахтер

Во вторник, 22 октября, прошел матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне. Хозяева победили со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 29-й минуте, гол сначала записали на Мартинелли, но впоследствии переписали на Дмитрия Ризныка.

На 77-й минуте «Арсенал» получил право на пенальти, однако Дмитрий Ризнык сумел отбить одиннадцатиметровый!

Лига чемпионов. Основной этап. 3-й тур, 22 октября

Арсенал – Шахтер – 1:0

Гол: Ризнык, 29 (автогол)

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! Ризнык, 29 минута (автогол), 1:0

События матча

29’
ГОЛ ! Автогол забил Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).
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Арсенал Лондон Шахтер Донецк Лига чемпионов Арсенал - Шахтер видео голов и обзор Дмитрий Ризнык автогол пенальти
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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antt
Коли не бачив гол Арсенала і читаєш в гуглі - Arsenal -Shakhtar - 1:0, Dmytro  Riznyk OG, думаєш що взяв і зробив пас в свої пусті ворота. І відколи це тепер на воротарів записують автоголи.
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