Арсенал – Шахтер – 1:0. Автогол Ризныка и сейв с пенальти. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов 2024/25
Во вторник, 22 октября, прошел матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».
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Матч прошел на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне. Хозяева победили со счетом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 29-й минуте, гол сначала записали на Мартинелли, но впоследствии переписали на Дмитрия Ризныка.
На 77-й минуте «Арсенал» получил право на пенальти, однако Дмитрий Ризнык сумел отбить одиннадцатиметровый!
Лига чемпионов. Основной этап. 3-й тур, 22 октября
Арсенал – Шахтер – 1:0
Гол: Ризнык, 29 (автогол)
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! Ризнык, 29 минута (автогол), 1:0
События матча
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