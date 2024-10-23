Во вторник, 22 октября, прошел матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».

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Матч прошел на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне. Хозяева победили со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 29-й минуте, гол сначала записали на Мартинелли, но впоследствии переписали на Дмитрия Ризныка.

На 77-й минуте «Арсенал» получил право на пенальти, однако Дмитрий Ризнык сумел отбить одиннадцатиметровый!

Лига чемпионов. Основной этап. 3-й тур, 22 октября

Арсенал – Шахтер – 1:0

Гол: Ризнык, 29 (автогол)

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! Ризнык, 29 минута (автогол), 1:0