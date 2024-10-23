ПУШИЧ: «Отличный удар. Я подумал: это оно, это гол. Фантастический сэйв»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:1):

– Перед матчем вы говорили, что хотели бы если не победить, то хотя бы увидеть вашу философию и рисунок игры. Увидели?

– Да, я увидел снова этот характер, а еще и большое желание победить и добиться результата. Я также сказал своим игрокам, что очень ими горжусь, тем, как они себя обнаружили и что показали. Можно представить, насколько непросто играть против такой невероятной команды – по-моему, очень сильной, возможно, одной из лучших в Европе. И, играя на выезде, мы поняли, что соперник будет очень мощно действовать в первом тайме, с большим количеством движений и индивидуальных качеств, но мы тоже достаточно неплохо защищались и имели свои моменты. Отвечая на ваш вопрос: да, я снова увидел свою философию, особенно во втором тайме.

– Пожалуй, это немного больно: проиграть таким образом из-за автогола Ризныка, который, наверное, был лучшим игроком в матче?

– Да, конечно, очень жаль, потому что в конце мы имели возможность сравнять счет. Я всегда говорю, что лучше проиграть, придерживаясь своей философии, чем проиграть без нее. Так что мы проиграли, надо поздравить соперника, потому что, повторюсь, это невероятная команда. И Ризнык тоже играл отлично, но, по моему мнению, все мои игроки заслуживают похвалы за то, как мы играли, проявили себя и отработали. Потому что, как вы понимаете, во внутреннем чемпионате нас не заставляют обороняться низко – на самом деле мы никогда не обороняемся низко. Поэтому это огромный вызов, когда ты играешь в Лиге чемпионов с соперником такого качества, когда тебя оттолкнут назад защищаться в низком блоке. У нас была надлежащая стратегия, она сработала довольно неплохо, ребята очень хорошо ее реализовали. Потому что мы команда, которая в своем чемпионате преимущественно имеет примерно 70-75 процентов владения мячом. И непросто ментально переключиться на противоположное, но мы этого не достигли. И это огромный успех моей команды.

– Мы видели момент на последних минутах, который отразил Райя. Как вы думаете, как это было близко? Как вам сейв?

– Это фантастический сейв. Если быть откровенным, я думал, будет гол, потому что удар тоже был отличным, но, конечно, это высококвалифицированный голкипер, и нужно, чтобы тебе повезло на мяче, возможно, чтобы он отскочил и удивил его, что-то такое. В тот момент я действительно надеялся, думая: это оно, это гол. Но…

– Вы показали большое давление в последние 20 минут матча. Считаете ли, что, возможно, заслуживали гол, который бы сравнял счет?

– Что ж, учитывая, как мы играли во втором тайме, по моему мнению, мы точно заслуживали его. Нам не всегда везло и хватало мастерства, чтобы создать еще больше шансов, но был ряд моментов. Я бы сказал, что это было очень близко, и мы гнались за этим голом до конца игры. Это то, чего я требовал от своей команды и как я производил замены: я задействовал в игре все наши атакующие силы. Я не мог заменить Ризныка, потому что нам нужен голкипер, но я бы и его заменил, чтобы забить гол. Однако приходится иметь дело с качеством соперника, играть с «Арсеналом» на выезде. Это отличная команда, как я уже говорил, поэтому она тоже может хорошо защищаться. Поэтому мы приложили все усилия, и еще раз повторюсь, что горжусь своей командой и нашим выступлением.

– Это, безусловно, был трудный старт основного этапа, но у вас еще много шансов набрать очки. Исходя из того, что вы уже увидели, в том числе сейчас, считаете, что имеете хороший шанс как минимум отыграть утраченные баллы? Видели ли вы вещи, побуждающие вас верить, что это вам удастся?

– Да, конечно. Но и в предыдущих двух матчах у нас были свои моменты. Мы не забили один пенальти, имели определенные возможности. Я пытаюсь объяснить людям, что нелегко создавать много шансов на уровне Лиги чемпионов, это очень тяжело, потому что ты играешь с отличными соперниками. Мы противостояли «Аталанте», победителю Лиги Европы, и даже тогда имели моменты – при счете 2:0 мы упустили стопроцентный шанс отыграться. Сыграли ли мы наши лучшие матчи? Нет, потому что мы не могли играть, потому что нужно было справиться с качеством соперника. Когда действуешь против двух итальянских клубов, соревнующихся в Лиге чемпионов, один из них – победитель Лиги Европы, нужно также быть немного реалистом. Мы никогда не теряем свою философию, мы продолжаем играть.

Создаем ли мы много моментов? Нет, но создаем достаточно, чтобы иметь результат. В этот вечер была такая же история, возможно, даже лучше во втором тайме. И если быть честным, мы знали, что есть определенные соперники в Лиге чемпионов, против которых у тебя есть реальный шанс получить результат, а есть такие, где ты думаешь: это будет очень тяжело. «Арсенал» – один из них. «Аталанта», возможно, тоже. Мне немного жаль из-за первого матча, который мы играли в тяжелых условиях: был сильный дождь во время поединка с «Болоньей», где мы заслуживали победить. Но дело в восприятии. Ты не побеждаешь, и потом люди думают, что это была плохая игра. Тем не менее, мы выступали хорошо, достаточно хорошо, чтобы победить в том матче. Поэтому мы играем в футбол, чтобы победить, мы играем в футбол достаточно хорошо, чтобы побеждать. Если смотреть реально, невозможно говорить, что «Шахтер» приедет в Лондон и одолеет «Арсенал». Но мы старались, мы сделали все возможное. Поэтому я очень горжусь моими игроками и тем, как мы играли.

– Перед матчем вы говорили, что нужно показать идеальную игру, чтобы победить. Что же пошло не по плану?

– Прежде всего, нам нравится билдап – строить атаки из глубины, выводить игроков на хорошие позиции. Мы с этим не очень справились в первом тайме: возможно, было два-три неплохих случая, чтобы что-то создать, однако сделали недостаточно, как мне кажется. Мы несколько изменили в течение первой половины матча, чтобы обеспечить лучшее позиционирование и прогрессировать, но получилось не так, как хотелось. Что касается обороны, там все было довольно неплохо, ведь мы были хорошо организованы и тщательно отрабатывали в защите. Но, конечно, команда такого качества, как Арсенал, всегда будет создавать моменты. Я не был полностью доволен нашей игрой на мяче в первом тайме, в отличие от второго.

– Перед матчем вы разговаривали с Андреем Шевченко. Если не секрет, что обсуждали?

– Нет, не секрет. Но я не скажу. Шучу. Мне нравится общаться с людьми, которые любят футбол. Со своей стороны он очень многое сделал для развития украинского футбола в целом. Такая работа требует много времени. Я, иностранный тренер, тоже стараюсь внести свой вклад в украинский футбол для развития игры и игроков. Так что мы говорили об этом, о росте отдельных футболистов. Получился отличный разговор. Было очень приятно услышать слова поддержки перед матчем.

– Как думаете, нынешнее выступление можно считать хорошей подготовкой к игре с киевским «Динамо» в эти выходные? Возможно, у вас есть немного преимущества, потому что возвращаетесь на день раньше, чем «Динамо»?

– Это всегда интересный вопрос, ведь ты никогда не знаешь заранее. Конечно, когда вы проводите хорошую игру, как мы сейчас, это дает уверенность и энергию. Поэтому это действительно хорошая подготовка. Дерби – всегда особенная игра. Мы уже противостояли им дважды. Люди также думают, что это решающая игра: если они одержат победу, то получат девять очков преимущества, если мы, то получим только три. Это действительно очень важный поединок, однако все еще не решающий – еще рано. Им тоже нужно войти в этот ритм. Мы теперь будем возвращаться, а это примерно 20 часов в пути, и нам понадобится два дня для восстановления. Будет интересная игра.