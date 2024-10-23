23 октября на «Эстади Олимпико» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Баварией». Поединок начнется в 22:00 по киевкому времени.

Барселона

Команда в прошлом сезоне не смог сохранить завоеванные в 2023-м году титулы, да и в Лиге чемпионов растеряла преимущество перед ПСЖ, где после выездной победы открывали счет дома - но вылетели. В итоге с Хави Лапорте пришлось попрощаться, чтобы позвать Флика. Ханси фактически получил только одного новичка, Дани Ольмо, и то ради его регистрации пришлось попрощаться с рядом других футболистов, в том числе и с Гюндоганом. Несмотря на это, получилось выдать мощный старт в Примере, оторвавшись от мадридского Реала. Но потом пошла волна травм - Тер Штеген вообще вернется только в следующем сезоне, и срочно подписывали Щенсны, чтобы заткнуть дыру. Серия побед сменилась 2-4 с Осасуной. А в Лиге чемпионов еще раньше уступили Монако - там подвел ранним удалением Эрик Гарсия. Потом, правда, Левандовски (он сейчас снова много забивает) и компания разгромили 5:0 Янг Бойз.

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Бавария

Клуб в прошлом сезоне не взял вообще ни одного трофея, которое можно объяснить разве что тем, что дорогостоящий новичок, Кейн, принес с собой вирус Тоттенхэма. Реакция в Мюнхена получилась любопытной: снова усиление искали в Англии. Только покупали уже не мега-звезд масштаба Гари, а перспективных полузащитников, Олисе и Паилинью. А новым наставником назначили, неожиданно, Компани. Венсан начал хорошо, правда, потом разделил очки не только с чемпионом, Байером, дома, но и с Айнтрахтом во Франкфурте. Еще хуже сменились результаты в Лиге чемпионов: после бенефиса в виде 9:2 с загребским Динамо Звезда Юга вполне по делу проиграла Астон Вилле, так и не распечатав в Бирмингеме Эмилиано Мартинеса.

Статистика личных встреч

8 из 9 последних очных матчей в Лиге чемпионов немцы выигрывали, в том числе 5 раз кряду - в том числе 8:2.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам. Но, когда на поле Кейн и Левандовски, стоит ставить на тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,95).