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  4. «Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
Испания
27 октября 2024, 00:58 | Обновлено 27 октября 2024, 01:21
1281
2

«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре

Наставник «Реала» высказался о фиаско от «Барсы» в Мадриде

27 октября 2024, 00:58 | Обновлено 27 октября 2024, 01:21
1281
2
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Барселона» победила со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе и пропустил четыре гола.

После матча наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался об этом поединке.

«Что пошло не так? Мы хорошо играли в первом тайме, пока они не забили. После этого мы снова пропустили очень быстро. Мы попытались атаковать большими силами, но соперник этим воспользовался. Мы рисковали, а у «Барселоны» было много пространства. Мне понравился первый тайм. Когда мы пропустили, то потеряли энергию.

Нам сейчас очень больно. Это тяжелый момент. Но мы не сдадимся, сезон длинный. Мбаппе мог забить 3-4 гола, нам нужно лучше реализовывать свои моменты. Было много офсайдов.

Результат не отражает того, что происходило на поле. Да, «Барселона» заслужила победу, но это была очень равная игра до первого гола. Мы должны извлечь урок из этого поражения. Самокритика является фундаментальной. Но мы не должны выбрасывать все на помойку, потому что наш первый тайм был хорошим.

Это поражение отличается от проигрыша от «Лилля» в Лиге чемпионов. В тот день мы очень плохо играли. Сегодня мы соревновались.

В прошлый раз, когда мы проиграли «Барселоне» дома со счетом 0:4, мы выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов. Мы не прекратим борьбу», – сказал Анчелотти.

«Реал» теперь отстает от «Барселоны» в Ла Лиге на шесть очков.

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Дмитро Олійник Источник: Marca
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Комментарии 2
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antt
Говорив на тижні що про матч з Барселоною думаю навіть ночами.
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saltim
На большее не заслужил
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