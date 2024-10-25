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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
26.10.2024 22:00 - : -
Барселона
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Испания
25 октября 2024, 20:05 | Обновлено 25 октября 2024, 20:34
393
0

Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 26 октября в 22:00 по Киеву

25 октября 2024, 20:05 | Обновлено 25 октября 2024, 20:34
393
0
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Twitter

26 октября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 11-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда оставляет довольно противоречивое впечатление. С одной стороны, за спиной успешный прошлый сезон, причем новый начался сразу с завоевания титула - Суперкубка УЕФА. К тому же, и так галактический состав пополнили Мбаппе и Эндриком. Но, с другой стороны, Флорентино Перес при этом не стал искать преемников для Начо и Крооса, а потом тяжелую травму получил Карвахаль. Но еще более долгоиграющие последствия могут быть у поездки Килиана в Швецию - уж лучше бы он все-таки в сборную отправился, а не получал подозрение в насилии. И так у сливочных хватало потерь как в Примере, так и в Лиге чемпионов. На этой неделе повторили предыдущий финал, сыграв с дортмундской Боруссией. Там сначала пропустили дважды, но потом Винисиус и компания оформили крайне уверенную победу... И потеряли на пару недель Куртуа из-за рецидива травмы.

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Барселона

Клуб прошлый сезон провалил почти без каких-то оговорок. Но это и стало поводом для того, чтобы прекратить эксперимент с Хави - позвали опытного и успешного, пусть и с оговорками насчет сборной Германии, специалиста - Флика. Начинал Ханси с серии побед. Но осенью постепенно начинали копиться проблемы. Снова насытился лазарет, а тер Штеген и вовсе вылетел более чем на полгода. Уже без него уступили 2:4 Осасуне, прервав свою успешную полосу. С другой стороны, Севилью в прошлом туре разгромили 5:1. Еще раньше проблемы для сине-гранатовых начались в Лиге чемпионов. Они там стартовали с поражения на поле Монако. А, разгромив Янг Бойз, против крайне неприятного соперника, Баварии, Рафинья и компания были очень хороши, оформив долгожданный реванш за прежние порки - победили 4:1.

Статистика личных встреч

Если убрать за скобки победы кулес в товарищеских поединках, то королевский клуб выиграл четыре Эль Класико кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в галактикос. Но с учетом отсутствия у обоих основных вратарей при классной атаке напрашивается тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
26 октбря 2024 -
22:00
Барселона
Тотал голов больше 3.0 3.0 Сделать ставку
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Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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