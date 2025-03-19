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  4. В этот день. 10 лет назад Динамо отгрузило 5 мячей Эвертону в ЛЕ
Лига Европы
19 марта 2025, 17:04 | Обновлено 19 марта 2025, 17:05
169
1

В этот день. 10 лет назад Динамо отгрузило 5 мячей Эвертону в ЛЕ

19 марта 2015 года «Динамо» повело один из самых ярких еврокубковых матчей

19 марта 2025, 17:04 | Обновлено 19 марта 2025, 17:05
169
1
В этот день. 10 лет назад Динамо отгрузило 5 мячей Эвертону в ЛЕ
ФК Динамо Киев

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы, который проходил в Ливерпуле, «Динамо» проиграло со счетом 1:2. Ответная встреча проходила 19 марта 2015 года в Киеве на «Олимпийском».

В противостоянии с именитым британским клубом бело-синие не считались фаворитами, и после первой игры британцы подтвердили этот статус. Однако в этот весенний вечер «Динамо» продемонстрировало на «Олимпийском» магический футбол, который надолго запомнился всем, кто присутствовал на стадионе.

Команда Сергея Реброва с первых минут начала демонстрировать гостям из Туманного Альбиона, кто является хозяином на «Олимпийском». На 21-й минуте Андрей Ярмоленко, приняв мяч от Данило Сильвы, в присущей себе манере совершил фирменный проход, сместившись с фланга в центр качнул защитника и нанес фирменный обводящий удар в самый угол ворот – Тим Ховард даже не шелохнулся.

Главной ударной мощью «Эвертона» на тот момент был Ромелу Лукаку, и именно он помог своей команде в нелегкое время, довольно быстро восстановив паритет. Подхватив мяч перед штрафной, он приложился по мячу левой – Шовковский был бессилен. За несколько минут до гола Росс Баркли попал в штангу.

Однако динамовцы не дали британцам взломать ход игры и быстро вернули ее под свой контроль. Уже через пять минут Олег Гусев навесил в штрафную, Ярмоленко отбросил на Лукаша Теодорчика, и поляк с нескольких метров расстрелял ворота Ховарда. Еще через две минуты классный удар с лета с линии штрафной удался Мигелю Велозу – мяч после рикошета влетел под перекладину.

Начало второго тайма показало, что динамовцы в этот вечер не упустят своего, команда не позволила усомниться в своем преимуществе ни минуты – столь мощной была игра киевлян. При этом хозяева поля давали атаковать и соперникам, матч был скоростным и открытым, как игра Английской Премьер-лиги.

Настоящей изюминкой на торте стал гол португальского левого бека бело-синих Виторину Антунеша, сделавший счет непристойным на 76-й минуте. Его эффектный выстрел попал в десятку самых эффектных голов евросезона во всех турнирах под эгидой УЕФА, а также был признан болельщиками «Динамо» самым красивым голом команды в еврокубках за весь 2015-й календарный год.

Лига Европы УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч

19.03.2015. г. Киев, НСК «Олимпийский». 67 553 зрителя

«Динамо» (Киев, Украина) – «Эвертон» (Ливерпуль, Англия) – 5:2

Голы: Ярмоленко (21, передача Данило Сильва), Теодорчик (35, Ярмоленко), Мигел Велозу (37, Теодорчик), Гусев (56, Сидорчук), Антунеш (76, Рыбалка) – Лукаку (29), Ягелка (82, Бейнс).

«Динамо»: Шовковский (К), Антунеш, Драгович, Хачериди, Данило Сильва, Рыбалка, Сидорчук (Буяльский, 64), Мигель, Ярмоленко, Гусев (Калитвинцев, 90), Теодорчик (Кравец, 75).

«Эвертон»: Ховард, Бейнс, Ягелко (К), Коулмэн, Алькарас, Маккарти (Бешич, 77), Барри, Атсу (Осман, 65), Баркли, Лукаку, Нейсмит (Коне, 65).

Предупреждения: Рыбалка (83), Драгович (85), Антунеш (90+1) – Лукаку (83), Бешич (90+4).

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Динамо Киев Эвертон Лига Европы Андрей Ярмоленко Лукаш Теодорчик Мигел Велозу Олег Гусев Виторину Антунеш Ромелу Лукаку Фил Ягелка видео голов и обзор
Сергей Турчак Источник: ФК Динамо Киев
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OKs100
Теодорчик закончил карьеру в 31 год после того, как ушел в запой и за 5 лет забил только два гола.
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