23 марта состоится ответный матч плей-офф Лиги наций за право сыграть в Дивизионе В в следующем сезоне между сборными Грузии и Армении.

Поединок пройдет на стадионе в Тбилиси. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

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Первая игра между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу Сакартвело.

Грузия – Армения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.