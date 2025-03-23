Лига наций23 марта 2025, 00:51 | Обновлено 23 марта 2025, 00:52
18
0
Грузия – Армения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча плей-офф Лиги наций
23 марта 2025, 00:51 | Обновлено 23 марта 2025, 00:52
18
0
23 марта состоится ответный матч плей-офф Лиги наций за право сыграть в Дивизионе В в следующем сезоне между сборными Грузии и Армении.
Поединок пройдет на стадионе в Тбилиси. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу Сакартвело.
Грузия – Армения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 марта 2025, 19:38 16
Защитник «сине-желтых» об ответном матче против Бельгии
Футбол | 22 марта 2025, 01:40 2
Кристина Крыжановская зажгла в Instagram
Футбол | 22.03.2025, 09:15
Другие виды | 22.03.2025, 16:03
Футбол | 23.03.2025, 00:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.03.2025, 00:32 6
21.03.2025, 18:12 1
22.03.2025, 03:31 3
21.03.2025, 00:01 40
22.03.2025, 06:23 3
22.03.2025, 01:14 21
21.03.2025, 00:35 11
21.03.2025, 07:57 2