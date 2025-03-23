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Лига наций УЕФА. Лига C
Грузия
23.03.2025 16:00 2-й матч. Результат первого матча 3:0 - : -
Армения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
23 марта 2025, 00:51 | Обновлено 23 марта 2025, 00:52
18
0

Грузия – Армения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча плей-офф Лиги наций

23 марта 2025, 00:51 | Обновлено 23 марта 2025, 00:52
18
0
Грузия – Армения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Сборная Грузии по футболу

23 марта состоится ответный матч плей-офф Лиги наций за право сыграть в Дивизионе В в следующем сезоне между сборными Грузии и Армении.

Поединок пройдет на стадионе в Тбилиси. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу Сакартвело.

Грузия – Армения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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