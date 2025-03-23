Грузия отгрузила Армении шесть голов в ответном матче плей-офф Лиги наций
Хвича и компания победили соперников с общим счетом 9:1 и остались в Дивизионе B
23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций между сборными Грузии и Армении [первый поединок – 3:0]
Поединок прошел на стадионе в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 6:1.
Хозяевам хватило стартовых 35 минут, чтобы забить пять мячей. В первом тайме дубль оформил Жорж Микаутадзе, а Хвича Кварацхелия отдал один ассист.
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Во второй 45-минутке у Сакартвело отличился сам Хвича, а для гостей единственный гол оформил Эдгар Севикян, который на клубном уровне выступает на болотах.
Игрок Динамо Георгий Цитаишвили, который на правах аренды выступает в испанской Гранаде, вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й на Гиорги Гуляшвили.
Футболисты Шахтера Иракли Азаров и Гиорги Гочолеишвили(аренда в Копенгагене) просидели весь матч на скамейке запасных.
Грузия выиграла противостояние с общим счетом 9:1 и сохранила место в Дивизионе B на следующий сезоне. Армения в кампании 2025/26 будет выступать в Дивизионе С.
Лига наций B/C. Плей-офф
Ответный матч, 23 марта
Грузия – Армения – 6:1 [первый поединок – 3:0]
Голы: Ароян, 4 (автогол), Микаутадзе, 14, 35, Чакветадзе, 23, Китеишвили, 27, Кварацхелия, 62 – Севикян, 48
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