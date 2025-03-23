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Лига наций УЕФА. Лига C
Проходит дальше Грузия
23.03.2025 16:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 6 : 1
Армения
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Лига наций
23 марта 2025, 17:54 | Обновлено 23 марта 2025, 18:44
2172
6

Грузия отгрузила Армении шесть голов в ответном матче плей-офф Лиги наций

Хвича и компания победили соперников с общим счетом 9:1 и остались в Дивизионе B

23 марта 2025, 17:54 | Обновлено 23 марта 2025, 18:44
2172
6
Грузия отгрузила Армении шесть голов в ответном матче плей-офф Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций между сборными Грузии и Армении [первый поединок – 3:0]

Поединок прошел на стадионе в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 6:1.

Хозяевам хватило стартовых 35 минут, чтобы забить пять мячей. В первом тайме дубль оформил Жорж Микаутадзе, а Хвича Кварацхелия отдал один ассист.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Во второй 45-минутке у Сакартвело отличился сам Хвича, а для гостей единственный гол оформил Эдгар Севикян, который на клубном уровне выступает на болотах.

Игрок Динамо Георгий Цитаишвили, который на правах аренды выступает в испанской Гранаде, вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й на Гиорги Гуляшвили.

Футболисты Шахтера Иракли Азаров и Гиорги Гочолеишвили(аренда в Копенгагене) просидели весь матч на скамейке запасных.

Грузия выиграла противостояние с общим счетом 9:1 и сохранила место в Дивизионе B на следующий сезоне. Армения в кампании 2025/26 будет выступать в Дивизионе С.

Лига наций B/C. Плей-офф

Ответный матч, 23 марта

Грузия – Армения – 6:1 [первый поединок – 3:0]

Голы: Ароян, 4 (автогол), Микаутадзе, 14, 35, Чакветадзе, 23, Китеишвили, 27, Кварацхелия, 62 – Севикян, 48

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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сборная Грузии по футболу сборная Армении по футболу Лига наций Хвича Кварацхелия Жорж Микаутадзе Иракли Азаров Гиорги Гочолеишвили Георгий Цитаишвили
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Перець
Чуйка у Петракова працює на 100 %
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+3
OKs100
Грузия сейчас Исландия номер два в сезонах, когда они феерили.
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+2
Mark4854590
Грузія просто рознесла суперника. Думаю, команда ще покаже себе у відборі до ЧС-2026
Ответить
+2
Falko
Уявляєте, яку потужну збірну ми залишили з носом? ))
Ответить
+1
Battersea
За Перакова!
Ответить
+1
Vitaliy/ Love Rybku💖🐟
Відвантажити шість м'ячів - це вже надто не по-добросусідськи 😏 Грузія аж надто розійшлася, добре хоч ми не пустили їх у лігу А... І хоча для нас Карабах - 🇦🇿, а Крим - 🇺🇦, висловлюю підтримку вірменам 🇦🇲 в цей гіркий момент! 😢💔
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-3
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