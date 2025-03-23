Грузия отгрузила Армении шесть голов в ответном матче плей-офф Лиги наций

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций между сборными Грузии и Армении [первый поединок – 3:0]

Поединок прошел на стадионе в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 6:1.

Хозяевам хватило стартовых 35 минут, чтобы забить пять мячей. В первом тайме дубль оформил Жорж Микаутадзе, а Хвича Кварацхелия отдал один ассист.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Во второй 45-минутке у Сакартвело отличился сам Хвича, а для гостей единственный гол оформил Эдгар Севикян, который на клубном уровне выступает на болотах.

Игрок Динамо Георгий Цитаишвили, который на правах аренды выступает в испанской Гранаде, вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й на Гиорги Гуляшвили.

Футболисты Шахтера Иракли Азаров и Гиорги Гочолеишвили(аренда в Копенгагене) просидели весь матч на скамейке запасных.

Грузия выиграла противостояние с общим счетом 9:1 и сохранила место в Дивизионе B на следующий сезоне. Армения в кампании 2025/26 будет выступать в Дивизионе С.

Лига наций B/C. Плей-офф

Ответный матч, 23 марта

Грузия – Армения – 6:1 [первый поединок – 3:0]

Голы: Ароян, 4 (автогол), Микаутадзе, 14, 35, Чакветадзе, 23, Китеишвили, 27, Кварацхелия, 62 – Севикян, 48

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine