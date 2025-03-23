23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций между сборными Грузии и Армении [первый поединок – 3:0]

Поединок прошел на стадионе в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 6:1.

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Лига наций B/C. Плей-офф

Ответный матч, 23 марта

Грузия – Армения – 6:1 [первый поединок – 3:0]

Голы: Ароян, 4 (автогол), Микаутадзе, 14, 35, Чакветадзе, 23, Китеишвили, 27, Кварацхелия, 62 – Севикян, 48

Видеообзор матча