Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грузия – Армения – 6:1. Побоище: как забил Хвича Кварацхелия. Видео голов
Лига наций УЕФА. Лига C
Проходит дальше Грузия
23.03.2025 16:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 6 : 1
Армения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
23 марта 2025, 19:36 | Обновлено 23 марта 2025, 20:27
779
0

Грузия – Армения – 6:1. Побоище: как забил Хвича Кварацхелия. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча плей-офф Лиги наций B/C

23 марта 2025, 19:36 | Обновлено 23 марта 2025, 20:27
779
0
Грузия – Армения – 6:1. Побоище: как забил Хвича Кварацхелия. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций между сборными Грузии и Армении [первый поединок – 3:0]

Поединок прошел на стадионе в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 6:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций B/C. Плей-офф

Ответный матч, 23 марта

Грузия – Армения – 6:1 [первый поединок – 3:0]

Голы: Ароян, 4 (автогол), Микаутадзе, 14, 35, Чакветадзе, 23, Китеишвили, 27, Кварацхелия, 62 – Севикян, 48

Видеообзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эдгар Севикян (Армения).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Отар Китеишвили (Грузия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Чакветадзе (Грузия).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
4’
ГОЛ ! Автогол забил Вараздат Ароян (Армения).
По теме:
КВАРЦЯНИЙ – о Доку в запасе: «Все равно, курит он или пьет, если забивает»
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
КВАРЦЯНЫЙ – о Тедеско: «Агенты толкают, как говорится, мох и болото»
сборная Грузии по футболу сборная Армении по футболу Лига наций Хвича Кварацхелия Жорж Микаутадзе видео голов и обзор Георгий Цитаишвили Гиорги Чакветадзе Гиорги Гочолеишвили Иракли Азаров Отар Китеишвили
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
Футбол | 23 марта 2025, 12:02 13
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной

Журналист Нико Дейксхорн вспомнил о войне

Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Футбол | 23 марта 2025, 10:34 1
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций

Артем верит в нашу национальную команду

Братья Бе попрощались. Самуэльссон выиграл масс-старт, Пидручный – 24-й
Биатлон | 23.03.2025, 17:23
Братья Бе попрощались. Самуэльссон выиграл масс-старт, Пидручный – 24-й
Братья Бе попрощались. Самуэльссон выиграл масс-старт, Пидручный – 24-й
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Футбол | 23.03.2025, 06:23
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Германия – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 23.03.2025, 18:59
Германия – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Германия – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
22.03.2025, 08:26 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
22.03.2025, 07:48 6
Футбол
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
23.03.2025, 09:22 11
Другие виды
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
22.03.2025, 19:02 5
Футбол
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
22.03.2025, 01:14 21
Теннис
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
23.03.2025, 08:50 7
Футбол
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
22.03.2025, 18:35
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем