Лига наций23 марта 2025, 19:36 | Обновлено 23 марта 2025, 20:27
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Грузия – Армения – 6:1. Побоище: как забил Хвича Кварацхелия. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча плей-офф Лиги наций B/C
23 марта 2025, 19:36 | Обновлено 23 марта 2025, 20:27
779
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23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций между сборными Грузии и Армении [первый поединок – 3:0]
Поединок прошел на стадионе в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 6:1.
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Лига наций B/C. Плей-офф
Ответный матч, 23 марта
Грузия – Армения – 6:1 [первый поединок – 3:0]
Голы: Ароян, 4 (автогол), Микаутадзе, 14, 35, Чакветадзе, 23, Китеишвили, 27, Кварацхелия, 62 – Севикян, 48
Видеообзор матча
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эдгар Севикян (Армения).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Отар Китеишвили (Грузия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Чакветадзе (Грузия).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
4’
ГОЛ ! Автогол забил Вараздат Ароян (Армения).
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