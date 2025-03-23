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  4. Иван ГЕЦКО: «Главное украинцам не играть с Бельгией в автобус»
Лига наций
23 марта 2025, 15:58 |
130
0

Иван ГЕЦКО: «Главное украинцам не играть с Бельгией в автобус»

Бельгийцы не тянут на уровень топ-сборной

23 марта 2025, 15:58 |
130
0
Иван ГЕЦКО: «Главное украинцам не играть с Бельгией в автобус»
dynamo.kiev.ua. Иван Гецко

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на повторный поединок Лиги наций по футболу между сборными Бельгии и Украины, который пройдет сегодня в Генке:

«Конечно, очень жаль, что несколько дней назад в испанской Мурсии украинская сборная не довела дело до разгрома. Ведь под занавес поединка могли забить еще. Тем не менее добытый гандикап в два мяча – это серьезно. И футбольная общественность не поймет, если позволим бельгийцам взять реванш с нужным счетом.

Все же, я склоняюсь к тому, что украинцы не проиграют. Победа в Мурсии добавила им уверенности в своих силах и вдохновения. Главное не заниматься, как говорится, выстраиванием автобусов у своих ворот, хотя бельгийцы в родных стенах будут пытаться давить. Важно действовать организованно и воспользоваться своими «козырями»: умело действовать в отборе в среднем блоке и стремительно контратаковать. Сейчас бельгийцы уже не тянут на уровень топ-сборной».

Ранее бывший вратарь киевского «Динамо» Владимир Цыткин рассказал, кто должен сыграть на позиции правого защитника в составе сборной Украины в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Иван Гецко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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