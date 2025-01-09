ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко без тренера. Дайч уволен с поста коуча Эвертона
Шон Дайч больше не является тренером «ирисок»
Английский коуч Шон Дайч больше не является тренером «Эвертона», сообщает официальный сайт клуба.
Помимо Шона, клуб покинули его ассистенты. Обязанности главного тренера на себя возьмут тренер команды U-18 Лейтон Бейнс и капитан команды Шеймус Коулмен. У руля команды Шон Дайч был с 2023 года.
В текущем сезоне «Эвертон» занимает 16-е место в чемпионат Англии после 20 сыгранных туров, имея в своем активе 17 очков.
В «Эвертоне» играет украинский защитник Виталий Миколенко.
Ранее сообщалось о том, что португальский специалист Жозе Моуриньо может возглавить «Эвертон».
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