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Англия
09 января 2025, 18:48 | Обновлено 09 января 2025, 19:00
890
6

ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко без тренера. Дайч уволен с поста коуча Эвертона

Шон Дайч больше не является тренером «ирисок»

09 января 2025, 18:48 | Обновлено 09 января 2025, 19:00
890
6
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко без тренера. Дайч уволен с поста коуча Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Английский коуч Шон Дайч больше не является тренером «Эвертона», сообщает официальный сайт клуба.

Помимо Шона, клуб покинули его ассистенты. Обязанности главного тренера на себя возьмут тренер команды U-18 Лейтон Бейнс и капитан команды Шеймус Коулмен. У руля команды Шон Дайч был с 2023 года.

В текущем сезоне «Эвертон» занимает 16-е место в чемпионат Англии после 20 сыгранных туров, имея в своем активе 17 очков.

В «Эвертоне» играет украинский защитник Виталий Миколенко.

Ранее сообщалось о том, что португальский специалист Жозе Моуриньо может возглавить «Эвертон».

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Шон Дайч Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Лейтон Бейнс Шеймус Коулмен отставка
Данііл Киріяка Источник: ФК Эвертон
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Комментарии 6
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Gargantua81
могут и вылететь
с таким подбором игроков Дайч выжимал максимум
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+4
Микола Захарченко
Мабуть після відкриття нового стадіону у Евертона з'являється більші фінансові можливості і команда вестиме боротьбу за зону єврокубків. Але зараз команді важливо утриматись в АПЛ і потрібно " струснути" гравців ...
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+2
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