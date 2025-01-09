ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко без тренера. Дайч уволен с поста коуча Эвертона

Английский коуч Шон Дайч больше не является тренером «Эвертона», сообщает официальный сайт клуба.

Помимо Шона, клуб покинули его ассистенты. Обязанности главного тренера на себя возьмут тренер команды U-18 Лейтон Бейнс и капитан команды Шеймус Коулмен. У руля команды Шон Дайч был с 2023 года.

В текущем сезоне «Эвертон» занимает 16-е место в чемпионат Англии после 20 сыгранных туров, имея в своем активе 17 очков.

В «Эвертоне» играет украинский защитник Виталий Миколенко.

Ранее сообщалось о том, что португальский специалист Жозе Моуриньо может возглавить «Эвертон».