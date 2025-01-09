Верес принял ожидаемое решение относительно своего лидера
«Волки» выкупят контракт Луана Кампоса
Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда рассказал, что клуб планирует выкупить бразильского вингера Луана Кампоса, играющего за «волков» на правах аренды.
«Луан присоединился к нам прошлым летом на условиях годовой аренды с правом первоочередного выкупа. Могу сказать, что Верес воспользуется этой своей опцией выкупа футболиста. Пока мы готовим необходимые для трансфера документы», – сказал Габовда.
Бразилец забил шесть голов и оформил один ассист в 18 матчах за Верес во всех турнирах. Контракт Луана с Америкой Минейро действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Юрий Вирт был не очень доволен совместной работой с Вячеславом Шевчуком в «Вересе».
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