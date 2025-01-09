Верес принял ожидаемое решение относительно своего лидера

Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда рассказал, что клуб планирует выкупить бразильского вингера Луана Кампоса, играющего за «волков» на правах аренды.

«Луан присоединился к нам прошлым летом на условиях годовой аренды с правом первоочередного выкупа. Могу сказать, что Верес воспользуется этой своей опцией выкупа футболиста. Пока мы готовим необходимые для трансфера документы», – сказал Габовда.

Бразилец забил шесть голов и оформил один ассист в 18 матчах за Верес во всех турнирах. Контракт Луана с Америкой Минейро действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Юрий Вирт был не очень доволен совместной работой с Вячеславом Шевчуком в «Вересе».