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  4. ФОТО. Динамо впервые показало загадочного новичка-легионера
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 11:49 |
642
1

ФОТО. Динамо впервые показало загадочного новичка-легионера

Имеет Окон пока находится на просмотре в расположении «бело-синих»

09 января 2025, 11:49 |
642
1
ФОТО. Динамо впервые показало загадочного новичка-легионера
ФК Динамо Киев. Іме Окон

Пресс-служба киевского «Динамо» впервые официально рассекретила имя защитника-легионера, находящегося на просмотре в расположении «бело-синих».

«Центральный защитник Име Окон присоединился к тренировочному сбору первой команды «Динамо» в Турции», – говорится в сообщении.

Игрок принимает участие в тренировочном процессе и может сыграть в контрольных матчах. По итогам пересмотра клуб примет решение о целесообразности подписания контракта с игроком.

Имеет Окон родился 20 февраля 2004 года. Он является основным игроком команды высшего дивизиона ЮАР «СуперСпорт Юнайтед». За профессиональную карьеру Окон провел 41 матч, забил 1 гол.

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Име Окон Динамо Киев фото учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Gargantua81
антропометрия ничего так
вопрос в том, что там с мозгами
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