ФОТО. Динамо впервые показало загадочного новичка-легионера

Пресс-служба киевского «Динамо» впервые официально рассекретила имя защитника-легионера, находящегося на просмотре в расположении «бело-синих».

«Центральный защитник Име Окон присоединился к тренировочному сбору первой команды «Динамо» в Турции», – говорится в сообщении.

Игрок принимает участие в тренировочном процессе и может сыграть в контрольных матчах. По итогам пересмотра клуб примет решение о целесообразности подписания контракта с игроком.

Имеет Окон родился 20 февраля 2004 года. Он является основным игроком команды высшего дивизиона ЮАР «СуперСпорт Юнайтед». За профессиональную карьеру Окон провел 41 матч, забил 1 гол.