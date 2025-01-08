Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал

Задним числом все мы умны. А вот заглянуть наперед, хотя бы на полгода – дело весьма хлопотное. Да и неблагодарное. Особенно в наш тревожный час.

Однако это дело очень интересное. Что там нас ждет впереди? Каким будет недавно начавшийся год, кто станет его баловнем, а кто – лузером? А давайте попробуем его разглядеть на самом излете.

Каким станет 2025-й футбольный год? Вот версия Sport.ua.

Динамо станет чемпионом Украины

ФК Динамо

На зимние каникулы динамовцы ушли, опережая идущую на втором месте «Александрию» на пять очков. А отрыв от вечного конкурента – «Шахтера» – и вовсе космический: целых десять баллов (правда, у «горняков» одна игра в запасе).

Признаться, спрогнозировать чемпионство команды Александра Шовковского в нынешнем сезоне – что дураку шею свернуть. Однако мимо этой «номинации» мы не могли пройти. Ибо каким бы ни был интересным и привлекательным зарубежный футбол, своя рубашка все равно ближе.

А что касается конкретно чемпионской интриги в УПЛ, то она, на наш взгляд, приказала долго жить еще осенью, когда «Шахтер» угодил в зону турбулентности.

«Динамо» же четко расставило приоритеты на нынешний сезон. И уже практически никто не сможет помешать «бело-синим» добиться их заветной цели.

Шахтер отправит Марино Пушича в отставку

Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

И в этой связи не обязательно быть Мессингом. Всю первую часть нынешнего сезона действующий чемпион пытался гнаться за двумя зайцами – успешно выступать и во внутреннем первенстве, и в Лиге чемпионов. Но ни там, ни там особой красоты не получилось.

Был шанс подсластить пилюлю на финише осенней части чемпионата страны, однако команда Пушича не смогла переиграть «Рух», а «Полесью» и вовсе проиграла.

Откровенно говоря, Марино заслуживал на отставку уже тогда, после последнего матча в прошлом году. Но он невесть как удержался.

Возможно потому, что есть призрачные шансы. Но вот когда эти призрачные шансы рухнут, боснийский хорват будет вынужден не по собственной воле покинуть «Шахтер».

Сборная Украины не сможет повысится в классе Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

В конце марта сборная Украины сойдется со сборной Бельгии в матчах плей-офф Лиги наций. На кону – путевка в дивизион А.

Бельгийцы недавно завершившийся цикл ЛН провели не очень удачно, заняв третье место в своей группе дивизиона А (Франция, Италия, Израиль). А вот Украина заняла второе место в своей группе (Чехия, Грузия, Албания) дивизиона В. И теперь вот одни попытаются удержаться на плаву, а другие – сделать шаг вперед.

Очень хочется ошибиться в данном случае, однако все равно рискнем предположить, что в тяжелой и конкурентной борьбе наша команда уступит. Все-таки класс сборной Бельгии выше. Даже при том, что сейчас эта команда переживает не лучшие времена. Нам ведь до своих лучших времен тоже пока далековато…

Манчестер Сити не станет чемпионом Англии

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Никогда такого не было, и вот нате. «Манчестер Сити» властвовал в АПЛ четыре последние сезоны. А в целом команда Хосепа Гвардиолы выиграла шесть чемпионских корон за последние семь лет.

Но в нынешнем сезоне что-то пошло не так. Явно не так. Посреди осени безотказный механизм «МанСити» откровенно начал давать сбои. На данный момент «горожане» занимают лишь шестое место в таблице, отставая от «Ливерпуля» на целых 12 очков. При этом команда Слота имеет игру в запасе.

Да, команда Гвардиолы на финише всегда показывает чемпионский темп. Но, похоже, не в этот раз.

Карло Анчелотти покинет Реал

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Одним из условий того, что Карло Анчелотти останется во главе «королевского клуба», испанские источники называют выигрыш хотя бы одного важного трофея.

Под этим важным трофеем подразумевается победа либо в чемпионате Испании, либо в Лиге чемпионов.

На данный момент «сливочные» борются на всех фронтах. Но почему-то кажется, что они не совладают, и посыплются во второй части сезона.

По всей видимости, Анчелотти уже дал «Мадриду» все, что мог. Больше выжать из мэтра тренерского цеха вряд ли получится.

А вот из Хаби Алонсо – можно.

Криштиану Роналду сменит клуб

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У звездного португальца есть «пунктик» – забить тысячу мячей за карьеру. И, по всей видимости, он будет делать все и даже больше, дабы воплотить эти немыслимые цифры в реальность.

Воплотить их в реальность в условных АПЛ или Ла Лиге вряд ли возможно. Посему, скорее всего, Криш останется в саудовской лиге. Только вот вряд ли в своем нынешнем клубе.

Хоть Роналду и клялся на верность «Аль-Насру», трофеев у него в этом клубе – с гулькин нос. А вот «Аль-Хилаль», куда его сватают – другое дело. Там без особых напрягов можно выигрывать абсолютно все на местном уровне, поэтапно приближаясь к своей заветной тысяче.

Воссоединится трио Месси-Суарес-Неймар

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После перехода Лионеля Месси в «Интер Майями» этот клуб стал притягательным для бывших звезд «Барселоны». Постепенно в своей нынешней команде Лео собрал «мини-Барсу».

Для полного счастья ему не хватает Неймара.

И, скорее всего, феноменальное звездное трио «Барселоны» таки воссоединится в МЛС. Ней так достал своими травмами «Аль-Хилаль», что руководство клуба не горит желанием продлевать с бразильским форвардом контракт.

А вот клуб из Майями в этой связи настроен решительно.

Бог им в помощь.

Александр Зинченко покинет Арсенал

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Даже после того, как наш полпред среди «канониров» оклемался от травмы, с его игровым временем лучше не стало. Зинченко все так же не входит в планы наставника «Арсенала» Артеты.

Нужно признать, что сейчас «Зина» потерял статус основного игрока лондонской команды. В лучшем случае, он – футболист для ротации. И вряд ли в этой связи нужно ждать более оптимистических прогнозов.

Если Зинченко важна игровая форма, то ему придется менять команду. По нашим прогнозам, если не в зимнее окно, то летом он точно уйдет.

Игра важнее скамьи.

ПСЖ не пробьется в плей-офф Лиги чемпионов

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В чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен» по-прежнему не знает ни проблем, ни конкурентов. В какой бы неудовлетворительной на первый взгляд форме не была парижская команда, каких бы звезд она не теряла, но итог остается неизменным: первое место в Лиге 1.

А вот в нынешней Лиге чемпионов проблемы «трехцветных» куда серьезнее. После шести туров парижане занимают лишь 25-е место в общем табели о рангах. Ниже загребского «Динамо».

А если учесть, что в следующем туре «Сен-Жермен» будет играть с «раненой» командой Гвардиолы, то есть шанс опуститься в таблице еще ниже. И в итоге не попасть в число лучших 24 коллективов.

«Золото» серии А выиграет Аталанта

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Когда, как не сейчас? «Интер» не отошел от минувшего, чемпионского сезона. «Милан» снова на распутье. «Ювентус» погряз в ничьих. Да, есть «Наполи», которому не нужно играть на два фронта: команда Конте лишена прелести еврокубковых поединков.

Посему, если говорить о реальных претендентах на победу в нынешнем сезоне чемпионата Италии, то кроме «Наполи» можно вспомнить только «Аталанту».

Если удача и твердость руки не подведет Гасперини, то его команда наконец-то добудет свое историческое скудетто.