«Человек из другого мира». Кравченко расхвалил Хуанде Рамоса

Бывший игрок «Днепра» Сергей Кравченко рассказал о своем отношении к испанскому специалисту Хуанде Рамосу, который в свое время возглавлял украинскую команду. Сергей похвалил испанца за профессионализм.

«Когда я пришел, то он для нас был как человек из другого мира. Тогда мы поняли, что это современный тренер, подготовка и тренировка.

Если брать статистику, то я входил в топ-5 по матчам за Днепр, когда тренировал «Мистер». Бывали разные времена: я и основным игроком был, и на замену выходил, но всегда оставался в обойме и чувствовал, что Рамос на меня рассчитывает.

В первый год Хуанде Рамос хотел новичков, причем много, поэтому раздавались слухи, что я уйду. Но благодаря своей работе я оставался. Даже когда Боатенга взяли, говорили, что Кравченко уйдет, но я выиграл конкуренцию у Дерека.

У Рамоса вообще не было игроков, к которым он особенно относился. Ротань – капитан, Коноплянка – главная звезда, но одинаковое отношение было ко всем.

Тренерский штаб Рамоса – другой уровень, прям вау! Питание, тренировка, отношение, весь процесс. Что касается тактики, не могу сказать сейчас, что это было что-то особенное, но к тому времени уровень был топовым и очень приятно, что мы застали такие времена в Днепре».

Ранее Сергей Кравченко рассказал о своем отношении к Мирону Маркевичу, изгнавшему его из расположения «Днепра».