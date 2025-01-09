Бразильский легионер Динамо не собирается возвращаться в Украину
Витиньо нашел новый клуб, где будет выступать на правах аренды
Футболист киевского «Динамо» Витиньо не собирается возвращаться в Украину до окончания своего контракта и даже нашел новый клуб, в котором продолжит свою карьеру.
Бразилец с 2023 года играл за Ред Булл Брагантино – за это время провел 99 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Витиньо продолжит играть в бразильском чемпионате, но в другом клубе – отправился в аренду в «Интернасьонал».
Сообщается, что игрок прибыл в новую команду, где пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт на один сезон. Контракт Витиньо с киевским «Динамо» действует до лета 2026 года.
Витиньо покинул Украину в начале полномасштабного вторжения и отказался играть за киевский клуб. Президент «Динамо» Игорь Суркис неоднократно пытался, однако так и не смог договориться с бразильцем о возвращении в украинский чемпионат.
Internacional esta negociando a contratação do atacante Vitinho, ex-Athletico e RB Bragantino.— Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) January 7, 2025
Jogador pertence ao Dínamo, da Ucrânia.@luizcarlosreche 📰 pic.twitter.com/TjVH883SfI
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