«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца, выступающий на правах аренды за «Лехию» (Гданьск), не поедет на тренировочные сборы с польским клубом. Футболист прокомментировал эту новость:

– Сергей, «Лехия» не взяла вас на сборы. Что произошло?

– Я говорил с тренером и он сказал, что это решение не только его, но и клуба.

– Что вообще случилось в «Лехии», почему вы мало играли?

– Я сам не понимаю. Как говорится: Бог все видит. Оба тренера (и Шимон Грабовский, и Джон Карвер – прим.) мне говорили: «Ты очень талантливый футболист и будешь играть», а потом не ставили. Вышло так, что в глаза говорили одно, а за спиной – другое. Я просто не понимаю, зачем «Лехия» меня тогда брала? Когда я туда переходил, меня заверили, что я буду играть, но они не выполнили обещание.

Меня звали, чтобы я помог команде своим опытом, потому что там очень молодые игроки, а в итоге... Этот период получился непонятным ни для меня, ни для окружающих. Никто так и не понял, почему я не играю. Я уже хочу об этом забыть и думать о дальнейшей карьере, – признался Булеца.

В этом сезоне украинский полузащитник провел за «Лехию» восемь матчей во всех турнирах, однако не сумел отличиться результативными действиями. Срок аренды Булецы истекает через полгода.