Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский чемпион мира пропустит сборы с заграничным клубом
Польша
09 января 2025, 00:08 | Обновлено 09 января 2025, 00:09
297
0

Украинский чемпион мира пропустит сборы с заграничным клубом

Сергей Булеца не попал в заявку «Лехии» на сборы

09 января 2025, 00:08 | Обновлено 09 января 2025, 00:09
297
0
Украинский чемпион мира пропустит сборы с заграничным клубом
ФК Лехия. Сергей Булеца

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца, выступающий в аренде в польской «Лехии», не попал в заявку команды на зимние сборы команды.

Гданьский клуб опубликовал официальную заявку команды на предстоящую подготовку ко второй части сезона. Места Сергею в ней не нашлось. В то же время, в нее попали 5 украинцев: Антон Царенко, Богдан Сарнавский, Максим Хлань, Богдан Вьюнник и Иван Желизко.

Сергей Булеца выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Булеца не вернется в «Динамо».

По теме:
К старту в Лиге наций украинские футболистки будут готовиться в Турции
В Румынии определились с ценой на игрока, который интересен Динамо
ФОТО. Соблазнительная жена динамовца в прозрачном белье подожгла соцсети
Богдан Сарнавский Богдан Вьюнник Антон Царенко Иван Желизко Максим Хлань Сергей Булеца Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу заявка учебно-тренировочные сборы Динамо Киев
Данііл Киріяка Источник: ФК Лехия Гданьск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Шахтер не прогадает». Экс-защитник высказался о Крупском
Футбол | 08 января 2025, 19:39 12
«Шахтер не прогадает». Экс-защитник высказался о Крупском
«Шахтер не прогадает». Экс-защитник высказался о Крупском

Езерский пересекался с футболистом в молодежной сборной

Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Футбол | 08 января 2025, 16:52 9
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко

Александр может сменить «Арсенал» на «Интер»

Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Футбол | 09.01.2025, 00:06
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Футбол | 08.01.2025, 08:02
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Бокс | 08.01.2025, 07:47
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
07.01.2025, 11:29 3
Бокс
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
07.01.2025, 22:53 13
Футбол
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
08.01.2025, 15:43 2
Футбол
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
07.01.2025, 09:57
Футбол
Утратили доверие. Реал готов продать двух суперзвезд нападения
Утратили доверие. Реал готов продать двух суперзвезд нападения
07.01.2025, 12:36 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира из Украины возвращается. Будет бой с американцем
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира из Украины возвращается. Будет бой с американцем
07.01.2025, 21:53 7
Бокс
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
07.01.2025, 08:19 4
Бокс
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
08.01.2025, 20:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем