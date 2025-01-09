Украинский чемпион мира пропустит сборы с заграничным клубом

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца, выступающий в аренде в польской «Лехии», не попал в заявку команды на зимние сборы команды.

Гданьский клуб опубликовал официальную заявку команды на предстоящую подготовку ко второй части сезона. Места Сергею в ней не нашлось. В то же время, в нее попали 5 украинцев: Антон Царенко, Богдан Сарнавский, Максим Хлань, Богдан Вьюнник и Иван Желизко.

Сергей Булеца выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Булеца не вернется в «Динамо».