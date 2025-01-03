Стало известно, присоединится ли чемпион мира к Динамо

Украинский полузащитник гданьской «Лехии» Сергей Булеца не присоединится к киевскому «Динамо» на зимних сборах, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, аренда 25-летнего футболиста в польский клуб не будет прекращена раньше лета 2025 года, но при этом игрок может быть отправлен «Лехией» в субаренду в другой клуб.

В сезоне 2024/25 Сергей Булеца провел 8 матчей на клубном уровне, не сумев отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира U-20 в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Лехию» могут понизить в классе из-за финансовых проблем.